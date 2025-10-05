Slušaj vest

Pevačica Viki Miljković stigla je u Beograd, a mediji su je zatekli na aerodromu "Nikola Tesla", te je otkrila detalje porodične gala proslave.

Naime, Viki i njen suprug Taške organizuju sinu jedincu proslavu povodom 18. rođendana.

"Jeste, sve je spremno. Ja sam zato doletala malo ranije, Taške malo kasnije, ja sam poranila da bih sve iskontrolisala. Ja sam zadužena za organizaciju", rekla  je ona.

"Andrej je skroman"

Viki Miljković u Pinkovim Zvezdama Foto: Boba Nikolić

Pevačica je istakla da njen sin nije imao nikakve zahteve kada je rođendanska zabava u pitanju, te nije zahtevao nikog posebno da mu zapeva.

"Nije imao on posebne želje. Andrej je vrlo skroman mladić i samo je želeo da ima žurku, a sve ostalo je prepustio mami i tati. Ništa posebno nije želeo. Biće tu dosta mojih kolega, svi se late mikrofona i to bude dobra zabava. Zvanica ima puno", priča ona.

Viki nije želela da otkrije šta će nasledniku pokloniti za rođendan, ali je istakla da Andrej ništa nije ni tražio od roditelja.

"Ne, on je skroman po tom pitanju. Ja o poklonima i ne volim da pričam, neka to ostane samo za nas", poručila je.

Kurir / Blic

