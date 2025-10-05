Slušaj vest

Valentina Matić iz Bratunca nastupila je u novoj epizodi muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" i izazvala različite reakcije žirija.

Foto: Preent Screen

Ženski deo žirija je uživao tokom njenog nastupa, a Dara Bubamara je poručila:

– Izgledaš kao prava zvezda – izgled, stajling, šminka. Iako si moju pesmu slabije otpevala, ipak te vidim kao potencijalnu zvezdu.

Ana Bekuta je pohvalila Valentinin izgled i izbor pesama:

– Bolje si se snašla u težoj, sporijoj pesmi nego u brzoj, Darinoj.

Ceca je primetila da je trema imala uticaja na nastup:

– Savladala te je trema, pogubila si se onog trenutka kada si videla Đoletov panik taster.

Đorđe David je bio oštar u svom komentaru:

– Dobro je da imaš 20 godina, inače bih sasuo svašta sad na tebe. Kapiram da ne radiš dugo ovaj posao. Prvo, ne znam ko te je naučio da odmačinješ mikrofon kad pevaš visoke tonove? To su gluposti, i na tome ću od sad odmah da dajem minus. Imate aktivne, preskupe mikrofone – sve će izaći kako treba. Mislila si da će brza pesma biti bolja, a samo si pokazala da nemaš vazduha. U odnosu na neke sedmice ranije, ti za sedam nisi.

Goran Šljivić se složio sa većinom komentara, uključujući i Đoletov, ali je Valentini ipak dodelio sedmi glas, ukazavši joj poverenje.

1/5 Vidi galeriju Valentina Matić Foto: Preentscreen/Instagram, Preentscreen Instagram

Da li se Sanja Kužet vraća u " Zvezde Granda"

Podsetimo, Sanja Kužet je govorila o planovima za budućnost, osvrćući se na Zvezde Granda koje je vodila pre nego što je otišla na trudničko.