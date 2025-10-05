Slušaj vest

Teodora Kunić, starija ćerka voditeljke Suzane Mančić, nedavno je izgovorila sudbonosno "da" brigadnom generalu Miroslavu Talijanu koji je 23 godine stariji od nje.

Suzana Mančić ne krije sreću zbog ćerke, pa je otkrila da joj je jedina neostvarena želja da postane baka.

Da li imate neostvarenih želja? Možda u tu neostvarenu želju spada i da postanete baka?

- Da postanem baka, to je sigurno neostvarena želja za sada. Pretpostavljam da ću uskoro postati baka. I onda ću ispuniti želju svima onima koji mi na Instagramu postavljaju pitanje: “Dokle ćete vi da se tu švrćkate, umesto da čuvate unučiće?” Doći će i to vreme, Bogu hvala. Ja nisam neko ko forsira svoju decu. Kad dođe vreme, dođe.

Smatrate li da ćete biti bolja baka nešto što ste bili mama?

- Ne verujem. Ja sam se kao mama baš maksimalno posvetila svojoj deci. Uostalom bila sam sama. A unuci imaju svoje mame i tate. Ja ću biti tu da uradim glanc, da pripremim nedeljni ručak, da pomognem kada su roditelji zauzeti. Ne vidim sebe kao klasičnu baku, ali čekaj dok se ne desi. Ja sam od uvek bila samostalna, vrlo dobro organizovana i vrlo vredna osoba. Sebe i dalje vidim kao nekoga ko će da radi, ko će da doprinosi, ko će da zarađuje pare. Ja to jako volim. (smeh)

Ovako je izgledalo venčanje

Teodora i Miroslav organizovali su za najbliže slavlje u jednoj vinariji, a mlada je blistala u uskoj venčanici sa dubokim šlicem i velom koji se vukao po zemlji, dok je mladoženja bio u uniformi.

Teodorine prijateljice su na Instagramu objavile delić atmosfere sa proslave, na kojima smo mogli da vidimo ponosnu majku Suzanu koja je imala tu čast da najavi ulazak mladenaca u restoran.

Nakon toga, usledio je i prvi ples, a Teodora i njen izabranik su izabrali pesmu Andrea Bočelija: "Con te partirò", a kada su završili usledila je plesna tačka.

Svi su bili veseli i lepo raspoloženi, a onda su ušli trubači u restoran, mlada se latila mikrofona, pa je mužu otpevala pesmu od Senide - "Delija".

