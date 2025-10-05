Slušaj vest

Ivana Nikolić, članica popularne grupe "Hurricane", često je u centru pažnje zbog svog izgleda.

Fotografije iz prošlosti izazvale su lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi se pitaju koliko su plastične intervencije doprinele promeni njenog fizičkog izgleda.

Ivana Nikolić pre karijere
Ivana Nikolić pre karijere Foto: Printscreen

Ivana nije krila da je imala nekoliko estetskih intervencija.

Na svom Instagram profilu podelila je fotografije iz prošlosti, što je dodatno podstaklo rasprave. "Nemoguće. Stani, da li je to stvarno ona?", "Ona ima odličnog hirurga" – samo su neki od komentara koji su se pojavili na društvenim mrežama.

Nije krila da se operisala

Inače, Ivana od samog početka svoje medijske karijere nije krila da je na svom licu uradila samo nekoliko plastičnih intervencija.

U pitanju je nos, povećala je usne i istakla jagodice, a redovno osvežava lice raznim metodama u salonima za negu lepote.

Danas redovno trenira, bez toga nedelja i dan ne mogu da joj prođu, te održava tako vitku liniju.

