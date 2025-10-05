Slušaj vest

Ena Čolić i njen dečko Jovan Pejić Peja ne odvajaju se otkako su se pomirili, a poslednjom objavom napravili su pravu buru.

Naime, Ena i Peja su odlučili da se relaksiraju, pa su tako posetili jedan spa centar odakle su se i oglasili na društvenim mrežama.

Ena je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj vidimo Peju bez majice, dok je ona bila u ubitačnom kupaćem koji je jedva obuzdao njeno poprsje.

Ena Čolić i Peja uživaju u spa centru Foto: Printscreen

Sumirali utiske

Oni su nedavno sumirali utiske za Blic po povratku sa letovanja, te su nam otkrili kako su se proveli, da sada žive zajedno, ali da li je u planu venčanje u bliskoj budućnosti.

- Peja i ja smo se upoznali na moj rođendan, a rođendanska želja mi je bila i da on i ove godine, odnosno i dalje bude u mom životu.

Skrivali smo malo vezu jer ni nas dvoje suštinski nismo znali kako ćemo da se ponašamo napolju. Bilo je mnogo toga između nas, čekali smo da vidimo kako će se stvari odvijati, pa smo zato polako onako koračali sa celom pričom. Ništa nisam ni negirala previše, ali tu smo, testirali smo jedno drugi i nije ispalo loše.

Na odmoru se slikala po ceo dan

Peja i Ena Čolić uživaju na moru Foto: Printscreen

Ena i Peja su uživali u toplijim krajevima, te se uživalo za sve pare.

- Na putovanju nam je bilo prelepo, Jovan je morao da me slika sve vreme, tako da jeste bilo malo smešno, ali nije strašno. Svaka žena voli da ispadne lepo na slici, ali Ena nije toliko naporna što se tiče slikanja - rekao je Jovan, a Ena se nadovezala:

- Jovan mi stalno daje komplimente, a unutra to nije radio. Nekako mi nije laskao, a sada napolju je skroz druga priča po sredi.

Ena je otkrila i kako se Jovan slaže sa njenim sinom.

- Matija retko gotivi ljude, slični su onako samotnjaci, a Peju baš gotivi. Obostrano je, super se slažu i živimo zajedno. Ne bi do toga ni došlo da moj utisak nije bio takav. Imam malo problem što me ponekad distanciraju, provode vreme zajedno njih dvojica, ali nije strašno. Nekad se okrenu protiv mene, ali sve je to šala. "Kažem Matiji kada je poslednji put razgovarao sa majkom, a on namiguje Jovanu i kaže meni: "Ne pričam sa tobom kada si nervozna".

