ŽENA KOJOJ GODINE NIŠTA NE MOGU– emisija Pusti brigu danas od 16.00
U potpuno novoj scenografiji, kao i sa novim konceptom emisije „Pusti brigu“, danas u 16.00 ugostiće vas voditelji emisije koju volite, novinarka Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, profesionalni kuvar i food stylist.
Gosti današnje emisije su Dado Topić, Ruška Jakić i glumica Lidija Vukićević, kao glavna gošća.
Lidija se još pri ulasku u studiju oduševila atmosferom i toplinom dočeka naših domaćina, što je prokomentarisala rečima: „Gostujem u mnogim emisijama, ali na ovakav način nikada nisam dočekana“!
Kako mnogi komentarišu njenu harizmu, pozitivnu energiju i sreću koju zrači, voditeljka Ljilja nije propustila priliku da je pita koji je recept za to. Gošća otkriva na koji način se postiže vrhunac lične sreće. Čućete i njene komentare o muškarcima, kao i ženama koje su prema njoj pokazivale ljubomoru. Koja je to pesma koju je naš orkestar zasvirao i izazvao toliko jake emocije kod gošće, da su se videle i suze u oku, videćete danas od 16.00, kao i kakva to veza postoji između nje, Ruške Jakić i Dada Topića, koja je dovela do toga da danas budu zajedno u emisiji.
Ne propustite dozu emocija, zabave i smeha, svake nedelje od 16.00.