Slušaj vest

Dajana Paunović sa Žikom Jakšićem ima sina Dušana, a da su i i nakon razvoda ostai u veoma dobrim odnosima pokazuje i fotografija koju je voditeljka objavila.

Pre tri meseca Žika Jakšić je imao moždani udar, od kog se uspešno oporavio, a Dajana je sada na svom Instagram profilu objavila sliku iz porodičnog doma na kojoj vidimo kako Žika grli sina i ne skida osmeh.

Dajana je ponosno objavila fotografiju uz koju je samo kratko napisala: "Lep život". Porodični odnosi ostali su odlični i nakon razvoda, a voditeljka je bivšem suprugu bila velika podrška tokom oporavka od moždanog udara.

Žika Jakšić uživa u porodičnom domu Foto: Printscreen

Žika govorio o svom stanju

Žika je nedavno otvoreno govorio o svom stanju i tome kako je sam sebe naterao da ode u bolnicu i vidi u čemu je problem.

- Primetio sam da nerazgovetno pričam, onda sam se obukao, nije me uhvatila panika. Pozvao sam vozača koji me je odvezao u KBC Bežanijska koja, oni su odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar. Onda su me odvezli u bolnicu "Sveti Sava" koja je specijalizovana za te vrste bolesti. Kada sam već ušao, hiljadu doktora oko mene. Oni su me preuzeli. Uveli su mi terapiju, krenulo je razređivanje krvi, skener glave, hiljadu čuda rekao je nedavno Jakšić.

1/6 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: Pink

Inače, Žika Jakšić se nakon rehabilitacije vratio poslovnim obavezama, a njegovo prvo pojavljivanje na sceni emisije "Nikad nije kasno" bilo je veoma emotivno.

Pogledajte dodatni snimak: