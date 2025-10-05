Slušaj vest

Nedavno se navršilo 10 godina otkako je preminula pevačica Usnija Redžepova. Njen brat Resad sada se oglasio i ispričao kako je obeležn pomen.

- Mi smo tražili da bude samo porodica, smatram da je zaslužila da se svi okupimo posle deset godina, da budemo svi, moji unici, bilo je baš emotivno - rekao je Resad u telefonskom uključenju u emisiju "Premijera - vikend specijal" pa otkrio da li bol prolazi:

"Godine prolaze, bol ne"

- Godine prolaze, ali bol ne. Ja osećam prazninu, ali i dalje ne verujem da je nema. Moram vam reći da dok gledam televiziju, deluje mi da se veliki muzičari zaboravljaju.

Resad je otkrio šta se desilo sa porodičnom kućom čuvene pevačice:

1/8 Vidi galeriju Kuća u kojoj je živela Usnija Redžepova prodata je pre pet godina Foto: Kurir, Printscreen

- Prodata je kuća, ostavio sam nameštaj, ali lične stvari sam odneo kući. Moram da kažem da smo za decu obolelu od raka dali sve njene perike i neke stvari koje bi im pomogle. Nisam hteo da se to piše, ali se saznalo. Mi smo sve što smo mogli dali da im pomognemo - rekao je Resad pa je dodao da li mu se neke Usnijine kolege sa estrade javljaju:

U kontaktu s Usnijinim prijateljicama sa estrade

- Ja jesam u kontaktu sa njenim prijateljicama, i često sam u Beogradu, i vidimo se, Goca Stojičević, Izvorinka Milošević i pokojna Merima Njegomir, ona nam je mnogo pomogla, takođe Snežana Đurišić, ona nije zaboravila ni Usniju ni našu porodicu - rekao je Resad.

Usnija Redžepova preminula je pre 10 godina Foto: Printscreen

Podsetimo, ekipa Kurira je na godišnjicu smrti Usnije Redžepove posetila kraj u kojem je ona provela godine svog života. Tamo smo porazgovarali s njenim komšijama koji je se rado sete i za nju imaju samo reči hvale. Šta su sve ispričale komšije možete pročitati OVDE.

Kurir/Pink.rs