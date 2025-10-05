Zadnje reči podelio sa našom novinarkom

Tužan kraj

Nije ni slutio da će to biti njegovo poslednje obraćanje i saradnja sa medijima u Srbiji. Da je voleo da razgovara sa predstavnicima "sedme sile" bilo je jasno jer je sa voditeljkom emisije "Pusti brigu" proveo više od dva sata na intervjuu. Dotakli su se mnogih tema, pa i estrade. Na pitanje koje pevačice bi voleo da angažuje da mu zapevaju na proslavi, Mandarić je bio jasan - Bisera Veletanlić i Merima Njegomir.

Pevačice su mu bile omiljene

- Volim život, volim i kafanu. Nedavno smo se svi okupili na druženju ovde u Beogradu. Došle su moje ćerke sa decom i muževima. Bilo je lepo. Nikada se tako nismo okupili. Sad je bio trenutak, bez ikakvog povoda. A, kad me tako pitate za pevačice. Poznavao sam mnoge, sa nekima sam se svojevremeno i družio. Volele su da dođu kod mene u inostranstvo. Pevale su na našim proslavama posle velikih uspeha. Ne bih da ih sad otkrivam, znate, ipak je to nešto intimno. Razumem ja da biste vi voleli da čujete ko su one. Hvala Bogu još uvek su lepe i drže se, a veoma su poznate. Eto, ako nekad neka od njih bude mene pomenula, ja ću rado da se zahvalim. Žao mi je samo što mi Merima nikad nije zapevala. Jednom sam je zvao, ali nije mogla, tada se već razbolela. Voleo sam nju da slušam. I dopada mi se kako peva Bisera Veletanlić. Možda se ukaže prilika da mi ona zapeva. Sada se vraćam za Ameriku, ali na jesen ponovo dolazim. Videćemo, bože zdravlja, ali ću vas na tu zabavu sigurno pozvati- pričao je pre samo pet meseci Milan.