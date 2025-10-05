Slušaj vest

Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej objavila je novi spot, a sada je govorila o novom projektu, otkrila je i nova postignuća koja je ostvarila u Americi kada je reč o njenoj karijeri.

- Izašao je moj novi spot pre par dana, osvanula sam na svim bilbordima i to je bilo veliko iznenađenje za mene. Nisam mogla da verujem da mi se dešava takav veliki uspeh, svi su se okrenuli i slikali. To je veliki uspeh za mene, mislim da sam prva Srpkinja koja se našla na takvom bilbordu -rekla je Didi i nastavila:

- Moj spot je osvanuo na MTV kanalu, mislim da će biti još veći hit. Vrteće se nekoliko puta dnevno, a pesma je izašla pre nekoliko dana, već je jako slušana i uvrštena u najvrelije nove pesme na svetu zajedno sa Cardi B i drugim velikim svetskim imenima -rekla je pevačica.

Didi Džej Foto: Privatna Arhiva

Ona je progovorila o životu u Americi.

- Ja sam se u Americi super uklopila, oduševljeni su što sam hrabra i što sam iz Srbije došla i uspela. Bila sam na svim najvećim revijama, videla sam brojne zvezde, družila sam se sa Lil' Kim i sa poznatim influenserima. Velika je gužva, ali ja odmah ulazim i ne moram da čekam da uđem na reviju. Svakodnevno dobijam pozivnice za te događaje, u Milano nisam mogla da stignem - rekla je u emisiji "Premijera-Vikend specijal" i nastavila:

Didi Džej završila na bilbordima u Americi Foto: Kurir Televizija

- Ja uvek znam šta želim da obučem i onda to i obezbedim. Jako sam brza, a šminkeri me sređuju po sat, dva. Brzo se sredim u Americi, u pet ujutru se sređujem. Ovaj današnji stajling je moja ćerka izabrala, rekla je "Mama, moraš da izgledaš kao Sabrina Carpenter" -otkrila je Didi i otkrila da sprema veliku saradnju sa svetskim zvezdama.

Kurir/Pink.rs

