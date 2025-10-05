DIDI DŽEJ SE POHVALILA DA JE RAME UZ RAME SA KARDI BI! Završila sam na svim bilbordima, moj spot je osvanuo na MTV kanalu!
Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej objavila je novi spot, a sada je govorila o novom projektu, otkrila je i nova postignuća koja je ostvarila u Americi kada je reč o njenoj karijeri.
- Izašao je moj novi spot pre par dana, osvanula sam na svim bilbordima i to je bilo veliko iznenađenje za mene. Nisam mogla da verujem da mi se dešava takav veliki uspeh, svi su se okrenuli i slikali. To je veliki uspeh za mene, mislim da sam prva Srpkinja koja se našla na takvom bilbordu -rekla je Didi i nastavila:
- Moj spot je osvanuo na MTV kanalu, mislim da će biti još veći hit. Vrteće se nekoliko puta dnevno, a pesma je izašla pre nekoliko dana, već je jako slušana i uvrštena u najvrelije nove pesme na svetu zajedno sa Cardi B i drugim velikim svetskim imenima -rekla je pevačica.
Ona je progovorila o životu u Americi.
- Ja sam se u Americi super uklopila, oduševljeni su što sam hrabra i što sam iz Srbije došla i uspela. Bila sam na svim najvećim revijama, videla sam brojne zvezde, družila sam se sa Lil' Kim i sa poznatim influenserima. Velika je gužva, ali ja odmah ulazim i ne moram da čekam da uđem na reviju. Svakodnevno dobijam pozivnice za te događaje, u Milano nisam mogla da stignem - rekla je u emisiji "Premijera-Vikend specijal" i nastavila:
- Ja uvek znam šta želim da obučem i onda to i obezbedim. Jako sam brza, a šminkeri me sređuju po sat, dva. Brzo se sredim u Americi, u pet ujutru se sređujem. Ovaj današnji stajling je moja ćerka izabrala, rekla je "Mama, moraš da izgledaš kao Sabrina Carpenter" -otkrila je Didi i otkrila da sprema veliku saradnju sa svetskim zvezdama.
