Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić tačno znaju kako da drže pažnju na sebi, a njihovi fanovi su javno istakli da im ništa ne veruju u vezi s raskidom.
- Te su zajedno, te nisu zajedno. Te se sele jedno od drugog, te žive zajedno. Sve je to jako čudno. Ništa im više ne verujemo - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Taktičari 

Nenad Marinković Gastoz igra igru sa Anđelom Foto: Printscreen Instagram

Pod lupom 

I dok oni koji ih vole prate šta se dešava u njihovom emotivnom životu, oni zajedno lumpuju na svadbi kod prijatelja. Gastoz je na Instagramu podelio snimak kako se veseli uz muziku, a kraičkom kamere u jednom trenutku je snimio je Anđelu, koja mu je pravila društvo.

Đuričićeva je važila za jednog od glavnih favorita u "Eliti 8", a u finalnoj večeri osvojila je drugo mesto i nagradu od 50.000 evra, što je opšte poznato.

Ne priča o privatnosti

Anđela Đuričić uživa u rijaliiti životu Foto: Pink, Pritnsceen

 Ona je nedavno spakovala i napustila Gastozov stan što je uslikao paparaco Kurira. Ova situacija podstakla je brojne komentare da je njihovoj ljubavi došao kraj, s obzirom na to da su odlučili da više ne žive zajedno. Ipak, samo nekoliko dana kasnije, usledio je iznenadni preokret.

Nedavno se pojavila informacija da su njih dvoje zvanično raskinuli, a sada su oni otkrili istinu jednom objavom.

Naime, Gastoz je sada objavio fotografiju sa Anđelom, a njih dvoje su zajedno pozirali u liftu i tako otkrio da je kod njih sve u redu.

