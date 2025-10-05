Slušaj vest

Čuvena Lola Novaković bila je jedna od najpopularnijih pevačica i, kako su je nazivali, prva dama jugoslavenske muzike.

Rođena je u Beogradu, 25.aprila 1935. godine, a karijeru je počela sa 22 godine kada je kao stalna vokalna solistikinja primljena u Radio Beograd. Tokom 60-ih i 70-ih godina stekla je veliku popularnost, hitove, turneje i nagrade. Festivali su se nizali, a karte za njene koncerte nestajale su s blagajni za svega nekoliko sati što se prepričava i danas.

Zauzela 4. mesto na Evroviziji

Godine 1962. predstavljala je Jugoslaviju na Pesmi Evrovizije i s pesmom "Ne pali svetla u sumrak" osvojila četvrto mjesto.

Lola Novaković Foto: Printscreen

Naime, pevačica se udavala tri puta. Njen prvi suprug bio je profesor kineziologije Boro Kragujević, a njihov brak trajao je manje od dve godine. Godine 1966. udala se za Milu Jovanovića, predstavnika jedne aviokompanije s kojim je provela četiri godine. Međutim, ni ta ljubav nije imala uspeha te je okončana razvodom.

Treći brak i treći razvod

Lolin treći brak s estradnim umetnikom Draganom Antićem privukao je mnogo pažnje, prvenstveno zbog toga što je Lola bila starija od njega više od deset godina. Konzervativnije društvo tog doba nije na ovo gledalo blagonaklono, te su bili meta raznih spekulacija. Kraljica evergrina je u trećem braku bila do 2000. godine, kada je odlučila da se razvede, i povuče iz javnosti. Tokom trećeg braka Lola je bila česta tema medija, koji su prenosili i da je bila u ruskom zatvoru, pa je čak proglasili i agentom CIA-e.

Iako je bila velika zvezda, svi koji su je poznavali opisivali su je kao skromnu ženu, koja nikada nije loše govorila o kolegama. Bila je izuzetno cenjena i poštovana, a njenom talentu divila se cela bivša država.

Poslednje godine života Lola je provela u samoći, a upravo tako je i preminula.

Kuća u kojoj je živela Lola Novaković opljačkana je na dan njene sahrane Foto: Aleksandar Jovanović

Odbila da počiva u Aleji

U kući u beogradskom naselju Cerak susedi su je pronašli na fotelji na kojoj je zaspala. Želja joj je bila da njena sahrana ne bude javna i da njeni ostaci ne budu položeni u Aleji velikana, a kremirana je 6. aprila 2016. godine na Novom groblju u Beogradu.

Na dan sahrane, Lolina kuća je opljačkana i mnoge vrednosti koje su se u njoj nalazile su pokradene. Tek tri meseca kasnije, ova vest je dospela u javnost, na insistiranje njenog prijatelja.