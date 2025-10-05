Slušaj vest

Pevačica Maja Šuput je nakon višemesečnih nagađanja medija i glasina na društvenim mrežama pokazala da izgleda više nije solo, kako prenose pojedini hrvatski mediji.

Šime Elez, po svemu sudeći, njen je prvi ljubavni partner nakon razvoda, a ona mu je čestitala rođendan uz nekoliko fotografija koje je objavila sa različitih destinacija, a na kojima su zajedno i prisniji nego ikada.

- Neka ti je najsrećniji. Ostani tačno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan, pristojan, a opet toliko veliki. Ostani zauvek toliko raspevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taksiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov. I zato srećan ti rođendan, a sve ostalo… Ma, sve znaš - napisala je Maja na mrežama.

Ko je Šime?

Elez je "gospodin savršeni", tačnije muškarac za kog se borilo preko 20 devojaka u tamošnjem rijaliti programu.

Šime je svakoj posvetio pažnju, a iako je izabrao svoju pobednicu ubrzo se sve završilo.

On je sada nikad prisniji sa Majom Šuput, a da li su emotivni partner ostaje nam da saznamo.

