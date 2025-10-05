Slušaj vest

Spoj Jane Todorović i Emila Habibovića doneo je publici pesmu koja već na prvo slušanje osvaja. Njihov duet „Dobra devojka“ ne samo da spaja snažne vokale i emociju, već i jednu posebnu priču – onu o porodici, ljubavi i ponosu.

U spotu za ovu pesmu glavne uloge tumače njihove ćerke, Kristina Todorović i Emilija Habibović, koje su prvi put stale pred kamere i potpuno očarale prisutne svojom prirodnošću, lepotom i harizmom.

Najveća inspiracija

- Kristina je moja najveća inspiracija. Gledati je kako stoji pred kamerama, sigurna, lepa i svoja – to je za mene bio trenutak koji ću zauvek pamtiti. Ova pesma je posveta njoj, ali i svim devojkama koje u sebi nose dobrotu i snagu - iskreno je rekla Jana Todorović, ne krijući ponos.

Slične emocije deli i njen kolega Emil Habibović, poznat kao najtraženiji pevač na romskim veseljima, umetnik koji godinama puni sale i slavi muziku, a nikada se previše nije eksponirao u medijima.

Jana Todorović i Emir Habibović Foto: Jasmina Konđeli

- Emilija je još mala, ali ima ogromnu energiju i prisutnost. Kada smo videli kako se snašla u spotu, shvatili smo da je pred kamerama potpuno prirodna. Presrećan sam što je deo ove priče i što će zajedno s nama nositi sećanje na ovaj trenutak - rekao je Emil.

Pre dueta s Janom, Habibović je već snimio zapaženi duet sa Ljubom Aličićem, a sada ovim projektom još jednom potvrđuje da muzički kvalitet, emocija i autentičnost i dalje imaju veliku težinu na domaćoj sceni.

Pesmu „Dobra devojka“ potpisuju proslavljeni autori. Muziku i aranžman radio je Saša Nikolić, dok je tekst delo Mire Mijatović. Ceo projekat odiše emocijom i toplinom, a sam duet je, kako kažu Jana i Emil, „spoj generacija i vrednosti koje se ne zaboravljaju“.

Jana Todorović sa ćerkom Foto: Kurir

Spot je objavljen na njihovom zajedničkom YouTube kanalu, a već nakon prvih sati izazvao je lavinu pozitivnih komentara i oduševljenje publike.

Ako je suditi po reakcijama, „Dobra devojka“ je pesma koja će obeležiti ovu jesen i još jednom dokazati da prava emocija i dobra muzika uvek pronalaze put do publike.