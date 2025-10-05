NAŠU PEVAČICU MUŽ VODI PO STRIPTIZ BAROVIMA! Nakon saznanja ona potpuno otvorila dušu: Zanimalo me je kako sve to izgleda
Pevačica Tamara Milutinović progovorila je o svemu i tom prilikom se dotakla i supruga Darka.
Pevačica je iznenadila sve kada je otkrila da je davnih dana u društvu svog supruga posetila striptiz klub.
- Jesam. Nisam ostavila bakšiš (smeh), suprug me odveo. Mene je zanimalo kako to izgleda i on me je odveo - priznaje ona pa dodaje da li je njen muž bio meta striptizeta:
- Nee... Niko nije smeo, bio je sa devojkom. (smeh) Tada sam mu bila devojka, nisam mu još bila žena.
"Nervira me kad pevamo kod kolega na slavljima"
Na proslavama kod pevača uglavnom se mnoge kolege late mikrofona, a ona je sada otkrila da to ne podnosi.
- To me toliko nervira, ali mora da se ispoštuje...više nije spontano, već znaš da ćeš da se latiš mikrofona. Ja volim da se opustim. Kad popijem čašu-dve ne mogu da vladam glasom kako vladam inače i to me optereti, hvataju me bubice, pritisak kad ću da pevam...
