Slušaj vest

Pevačica Tamara Milutinović progovorila je o svemu i tom prilikom se dotakla i supruga Darka.

Pevačica je iznenadila sve kada je otkrila da je davnih dana u društvu svog supruga posetila striptiz klub.

- Jesam. Nisam ostavila bakšiš (smeh), suprug me odveo. Mene je zanimalo kako to izgleda i on me je odveo - priznaje ona pa dodaje da li je njen muž bio meta striptizeta:

- Nee... Niko nije smeo, bio je sa devojkom. (smeh) Tada sam mu bila devojka, nisam mu još bila žena.

1/5 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Privatna Arhiva

"Nervira me kad pevamo kod kolega na slavljima"

Na proslavama kod pevača uglavnom se mnoge kolege late mikrofona, a ona je sada otkrila da to ne podnosi.

- To me toliko nervira, ali mora da se ispoštuje...više nije spontano, već znaš da ćeš da se latiš mikrofona. Ja volim da se opustim. Kad popijem čašu-dve ne mogu da vladam glasom kako vladam inače i to me optereti, hvataju me bubice, pritisak kad ću da pevam...

Pogledajte dodatni snimak: