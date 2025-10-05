Slušaj vest

Nakon što je najavljeno da će u današnjoj Premijeri bliska prijateljica verenice Neria Ružanji, Klara govoriti o pričama koje kruže po Dubrovniku o Siti Asmić, Sita se javila Klari na Instagramu i tom prilikom joj pretila.

Tim povodom mediji su nazvali Haninu drugaricu Klaru koja je otkrila šta se desilo:

Potresna ispovest

- Nakon što je objavljeno da sam ja dala izjavu Joci o tome šta se priča po Dubrovniku o Siti, ona je meni krenula da preti. Govorila mi je da sam narkomanka, da sam d*lja, da će me poslati u zatvor. Ja ništa nisam uradila što ne može da se čuje po Dubrovniku, mnogo sam pod stresom, vređala me je, vređala mi je majku, porodicu, ja to ne želim. - rekla je Klara pa je dodala:

- Strašno mi je to što priča za moju porodicu, meni je žao Hane, ja sam svaki dan sa njom, ona je zbog stresa smršala, nju je strah, ne izlazi na ulicu zbog pretnji koje dobijamo. Ona se plaši za sve nas, rekla je Klara, a nedavno se oglasila i njegova baka.

Kurir / Pink

