Takmičar u "Zvezdama Granda", Filip Aleksandrovski imao je agarantovan baraž, nakon što je za svoje predstavljanje dobio pet glasova podrške i dva panik tastera.

Peačica i nova članica žirija Dara Bubamara je odmah priznala da ju je Filip osvojio svojom pojavom čim je kročio na scenu, čime je ponovo nasmejala kolege iz žirija.

- Pomislila sam kako si prelep, sviđa mi se i tvoj stil, i te tetovaže, na stranu to ajde, ali dopao mi se tvoj glas, izbor pesama, i pomislila sam da bi mogao da budeš velika zvezda, to je moje mišljenje - rekla je Dara bez pardona.

Dara Bubamara odlepila za takmičarom Zvezda Granda Foto: Printscreen YouTube

Dragan Kojić Keba i Ceca Ražnatović složili su se da je Filip pun paket, dok su Đorđe David i Aleksandar Milić Mili odlučili da mu daju panik tastere.

- Tačan si, zgodan si, ali si nekako stidljiv, makar ti je interpretacija bila takva. Dao si 25% sebe i zato ti nisam dao glas- objasnio je Mili.

Sa druge strane, Davidu prosto kandidat nije bio za sedam glasova kao neki njegovi prethodnici, što je mnogima bilo čudno, jer je roker poznat kao veliki fan pevača iz Makedonije.

– Sve ovo što su ti rekli, stoji. Intonativno uštiman, ali sveden i stidljiv, ali scena te voli. Smatram da bi trebalo da prođeš iz baraža- dodao je Đole.

Kurir.rs

