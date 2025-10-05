Slušaj vest

Anabela Atijas imala je suočavanje sa Gagijem i ćerkom Lunom Đogani u "Zadrugi" pre nekoliko godina, a ta priča odjeknula je kao bomba zbog sukoba u porodici.

Kako je sada u Elitu 9 ušao Nerio, koji je šokirao naciju pričom o majci Siti Ahmić, a koja mu je navodno zagorčala život i nije marila za njega, situaciju im svi porede, međutim, Anabela za Blic tvrdi da to nije za poređenje.

- Ne znam što nas porede sa Sitom Ahmić i njenim sinom Neriom. Mislim da je ta priča teška za sebe i da ne treba upoređivati. Svi smo došli u ovaj život da učimo i imamo razna iskustva. Ne treba čovek na situacije da gleda kao na greške već kao na lekcije i nadam se da će se sve to rešiti. Svakome je svoja muka najveća i bol svako doživljava na svoj način - rekla je iskreno Anabela.

"Luna i Marko se trude oko emisije"

Ona je iskreno govorila o emisiji koju vodi njena ćerka sa Markom Miljkovićem:

- Lunina emisija ima šarenolike goste i ima zaista ljudi od do. Dolaze ljudi raznih profila. Marko je ambiciozan i kreativan i sa razlogom je izostao ovaj put. Unuka je dete koje ne vrišti za igračkama, više voli da crta i da ide napolje, tako da se ne opterećujemo previše na igračkama.

Kurir / Pink

