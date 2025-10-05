Slušaj vest

Zadrugari su primetili da je došlo do zbližavanja između Maje Marinković i Asmina Durdžića, a sada je isplivao njihov snimak dok su pričali u šiframa.

Oni su zaboravili na sve kada su počeli da pričaju, a Maji je u jednom trenutku bilo neprijatno.

- Je l' se ti z**ebavaš sa mnom? - upitala je Maja.

- Što ti je neprijatno ? - upitao je Alibaba.

- Daj molim te, hladna mi je voda - rekla je Maja.

- Hoćeš da je ugrejem? - upitao je Alibaba.

- Asmine, ma daj molim te - odgovorila je starleta.

Potom su u pušionici dogovarali da se nakon emisije sastanu i da razgovaraju bez bubica, krijući se od kamera. Ovo je strogo zabranjeno i svaki zadrugar koji krši ovo pravilo snosi posledice i ostaje bez honorara.

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

Čeka se Stanijina reakcija

Inače, Maja Marinković je jednom već "preotela" dečka Staniji Dobrojević, iako su bile dobre prijateljice.

Takođe, Stanija je ranije navodila da je ona uzor Marinkovićevoj, a sada se čeka njena reakcija povodom njenog odnosa sa Asminom.

- Pa, eto, ta Maja je za mene rekla da sam joj uzor, a i njen otac Taki je to više puta rekao. Pa, i sada kada uđete na Majin Fejsbuk nalog videćete šta je radila sa 14 godina. Stavljala je moje fotografije i iznad njih pisala koliko sam prelepa

Pogledajte dodatni snimak: