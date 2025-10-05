Slušaj vest

Poznata pevačica Dragana Šarić, poznatija kao Bebi Dol posle duže medijske pauze govorila je o detinjstvu i kroz suze premijerno otkrila sve o odrastanju uz oca i majku.

- Nisam dostupna ni sebi i mala sam velike obaveze oko porodice. Nemam ni braću ni sestre, nekako sam postala kičma za sve što je činio moj život. Ja sam žena koja više pažnje obraća na nevidljive stvari, nego na one koje se očima vide. Ja sam muzičar i idalje me profesori hvale, čuju apsolutni sluh i snalazim se u umzici kao roba u vodi. Postiji nešto veće od nas, a to je dama, sudbina koja sve stigne. ja je se ne plašim, sve što sam radila u životu, apsolutno je većina svega toga bila u smeru sticanja znanja i popravljanja sebe -započela je Bebi i nastavila:

- Ja sam upadala u očaj i kao dete nikada nisam bila dete, roditelji su bili mladi i vaspitavali su mu. Otac mi je mogao dea pomogne na razne nalčibne, ali je bio kulturan da me nauči da će vredeti ako sve sama uradim.

O detinjstvu

- Išla sam sa tatom na probu, šetala sam se s mamom dok je tata spavao. Kada smo se našli u Beogradu, mama je htela da idem u jugoslovensku školu koja je bila simbol dobrog obrazovanja. Mama nije bila za to da se ja bavim muzikom, međutim, nismo znali šta će da se desi. Nikada nisam imala vremena da budem dete, cela porodica štiti i tiho priča dok umetnik spava. Ja sam svakog dana delila u školu i sve što su mi rekli da je lepo, ja sam davala, verovala sam da ljubav može da se kupi -rekla je Bebi.

- Mama je radila na televiziji i krila je, petnaest godina niko nije znao da sam njena ćerka. Nikoga nisam imala koga bih ja zamolila da uradi nešto za mene. Sve što sam uiradila uradila sam iz paralelne priče - rekla je Bebi u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Kurir.rs/Pink

