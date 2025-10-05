Slušaj vest

Slavna muzička umetnica Dragana Šarić, poznatija kao Bebi Dol, posle duže medijske pauze otvorila je dušu o privatnom životu i premijerno otkrila sve o odnosu sa Masimom Savićem.

- Fin, uporan i lepo vaspitan, postoji samo jedna mala-velika stvar za koju nije bio dovoljno pošten i nije htao da mi kaže. Nikada se više nismo videli, mi smo se rastali vrlo spektakularno. Ja sam iz stana u Zagrebu uzela svoju tašnicu i zamolila prijateljicu da mi uzme stvari i doveze do aerodroma. Masimo je tek sutra zvao moju mamu da pita da li zna gde sam, a ja sam već bila u trećoj zemlji - rekla je Bebi i dodala:

1/4 Vidi galeriju Masimo Savić Foto: Massimo- promo Aquarius, Live Production, Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages

- Život sa njim je bio pun njegovih obaveza, njegovi kompozitori su me uvalili u njegov album, putovali smo zajedno i išli na zajedničku turneju sa Josipom Lisac. Ziveli smo i u Beogradu i Zagrebu, sve je bilo lepo, osim kada postoji laž... Nikada ranije nisam o tome pričala, to je bolest jednog vremena.

- Ne kajem se zbog odnosa sa njim, nismo mi bili toliko dugo u vezi. Ja kada sam čula da je on izvodio neke pesme koje su mene vezivale za oca, on je potpuno sa Matejom Dedićem počeo da svira taj repertoar, tužno je što je život strašan i što se ljudi bore na poseban način sa problemima. - rekla je Bebi u emisiji "Premijera vikend specijal", pa se osvrnula na čoveka sa kojim je u braku:

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol prvi put nakon dugogodišnje pauze Foto: Printscreen YouTube

- Izgleda da je on čovek mog života, upoznali smo se u jednom dvorištu, a bio je uz mene i mamu i drago mi je što je on u svom svetu, a ja u svom, ne bih volela da mi bude službeni muž. Meni danas ništa ne nedostaje, ja sam skromna žena.

Kurir.rs

Bebi Dol za Kurir: Policija je zaustavila i našli joj sekiru u torbi: