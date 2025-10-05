Slušaj vest

Sin Site Ahmić, Nerio Ružanji, nedavno je ušao u "Elitu 9" gde je izneo niz jezivih optužbi na račun svoje majke.

Njegova verenica Hana je sada u velikoj ispovesti progovorila na brojne teme i iznela jezive detalje iz porodičnih odnosa.

Na samom početku je otkrila kako se oseća i ko joj je najveća podrška trenutno.

- Taman kad pomislim da je sve u redu i da će biti sve bolje, desi se nešto, kao ono što je neko bio ispred vrata i ovakve neke prozivke. Pokušavam da to ne utiče na mene što se dešava, trudim se da Nerio bude dobro, ako je on dobro i ja sam.

Hana ističe da joj je majka najveća podrška.

- Moja majka je uz mene i prijateljica Klara. Svi koji me znaju javljaju se, pružaju podršku, ali definitivno je moja majka.

Hana je otkrila da danima ne izlazi iz kuće, a sada je odgovorila na optužbe Site Ahmić da je ona sama namestila muškarca koji se šunjao njima ispred kuće.

- Bože sačuvaj, zašto bih ja to uradila. Ja ne izlazim danima iz kuće, tada sam izašla da samo prijavim policiji. Ne dolazi meni niko ovde, ovo je njen pokušaj da se izvuče iz toga što je uradila, ima dokaza da preti drugim ljudima. Ona nije pokušala da stupi u kontakt sa mnom otkako je Nerio ušao u Elitu.

Ovako su se upoznali Hana i Nerio

- Nerio i ja se znamo ceo život, mi smo svi susedi, živimo na 200 metara jedno od drugog. Nismo se videli dugo jer on nije izlazio i jedan dan ja sam živela kod tetke, on je bio sa društvu u mojoj ulici. Videli smo se tu, i tu smo počeli da pričamo. Oboje smo se zaljubili na prvi pogled. On je meni bio predivan, divan, smešan. Nama je veza bila divna, prvih dva meseca. On je Siti rekao da je sa mnom u vezi. Ona je tada rekla da joj ja ne smetam, već da joj smeta moja porodica, odnosno moja tetka sa kojom se ona posvađala. Sve je na početku bilo dobro, nakon četiri meseca su se Sita i moja tetka zavadile opet i ona je Neria naterala da prekine sa mnom i zatvorila ga je u kuću - rekla nam je Hana, koja je upućena u život koji je Nerio imao pre nego što su se upoznali.

- Ja sam bila svesna svega, ovo je mali grad, sve se zna. Znala sam da je ispisan iz škole, on je meni plakao da mu je teško kući, da bi najradije da ode od kuće, da ga je sramota ko mu je majka. Njega su čak u školi ismejavali zato što mu je majka ko mu je majka.

Hana je potvrdila da je Nerio pokušao da izvrši samoubistvo zbog majke.

- Nažalost to je istina, mene to jako boli. Ja tada nisam bila tu, tek sam se vratila iz Splita, mi smo bili u kontaktu. On je meni poslao poruku da me više ne voli i da je njemu žao, mi tada nismo bili zajedno. Više mi se nije javljao, zvala sam ga celu noć, stajala ispred kuće. On je meni ujutru poslao sliku šta je uradio na ruci. Ja sam njega pitala šta mu je majka rekla, on je samo rekao da ga je pogledala krvavog i samo rekla "Bože sačuvaj" i zatvorila vrata - priča nam Hana dok jeca na sav glas.

Ne znam da li on to želi da se iznese, ja sam plakala i molila ga da se vidimo, ali on nije mogao da izađe iz kuće. Mesec dana nakon toga smo ušli u vezu ponovo i nastavili svoj život.

Kada je zatrudnela, pobegli su u Split

- Mesec dana od pomirenja sam zatrudnela. Mi smo pobegli u Split, ona je zvala i pretila da će se ubiti. Zvali su nas i rekli da je popila domestos, da je Hitna vozi iz kuće. Nerio nije hteo da priča sa njom, ona je meni pisala poruke, nažalost tih poruka više nema. Mi smo se zbog toga vratili, nagovorila sam se da ga vratimo. Ja ne znam da li je to bila istina, ali ja sam se brinula. Kada smo se vratili, ona je njemu uzela auto da ne može da izađe nigde, on je mene zvao i rekao mi je da idemo nazad u Split. Uzeli smo auto da nas odveze do Splita, ja sam tamo odmah našla posao, on se video sa bakom. Pravili smo plan kako da preživimo, tada smo bili u stanu kod naših prijatelja. On je samo odjednom rekao da želi da napravimo dete. Ja sam mu rekla da mu je malo rano jer nije prošao ništa u životu, ali on mi je rekao da to njemu nije bitno i ja sam se složila. Dan kad sam saznala da sam trudna, ona je nama pretila sa drugog broja. Da nas neko traži po Splitu, da će mi slomiti noge, da moramo da se vratimo u Dubrovnik. On se prepao i rekao da moramo nazad u grad.

O nasilju koje je doživela u trudnoći

- Sve što je Nerio rekao je istina. Ona je htela da me gurne niz stepenice. Citiram rečenicu koju mi je izgovorila: "Ja ću te iseći od vrata do p***e i obesiti kao svinju" dok sam ja bila u drugom stanju. Sve je završilo u policiji. Ona je njega nagovorila da me pozove i da mi kaže da on želi da ja prekinem trudnoću. Nikica (bivši muž Site Ahmić) je zvao moju tetku i govorio je da ne izlazim iz kuće, da ona njega nagovara da on mene gurne, pokupi sa autom... Oni su celi telefon slikali u policiji. Policija je odmah došla kod njih kući, njoj su stavili lisice, ona je ušla u jedna kola, a Nerio u druga. Ona je bila zatvorena 24 sata, možda malo više. Dobila je zabranu prilaska, koju je Nerio prekinuo u nadi da će se ona smiriti.

O porođaju

- Ona me je celu moju trudnoću uznemiravala, slala je socijalnu radnicu, oni su došli na prepad. Ona je ušla u stan i rekla mi da me zna, ona nam je bila psiholog u školi. Pretražili su ceo stan, rekli da je sve u redu. Pročitala nam je prijavu, spomenula je i ilegalne droge za koje ja nisam nikad čula.

Sita Ahmić je u više navrata pričala da Nerio i Hana koriste narkotike, što je ona demantovala.

- To nije istina, kada je socijalna radnica došla rekli su mi da moram da uradim test na narkotike. Ja sam htela da me odmah testirali, da ne bi moglo da se priča da mogu da se očistim. Ja ništa nisam uzimala, brinula sam o svojoj trudnoći. Ja nisam mogla da jedem, da spavam, završila sam na infuziji dva puta od stresa. Dobila sam test, bila sam negativna na sve. Čak kad je i dobila test, Sita je tvrdila da smo mi narkomani, da se drogiramo. Nerio ju je preklinjao da prestane. da nas ostavi na miru. Ja sam puno puta dokazala da ja nisam narkoman, ja mogu da uradim testove kad god. Ja ću dokazati da se nikada nisam vodila kao narkoman. To svi u gradu znaju. Ona mrzi moju porodicu i to je jedini razlog zašto radi sve ovo. Mi smo priznali da smo pušili travu ranije, ali ja sam sa tim prestala kad sam ostala trudna. Da sam ja neki narkoman meni bi uzeli dete. Socijalni rad u Dubrovniku je na našoj strani.

Za Hanu je najbolniji trenutak taj kada se porodila, a Nerio nije bio uz nju.

- Ona je monstrum majka. Ja sam pošla da se porodim, ona je Neria zvala na svakih 10 minuta da ode u apoteku da uzme sestri lekove jer niko drugi ne može. Ona je tada imala tri vozača, ona je njega odvukla sa mog porođaja da on ode, samo da ne bude tu kad se dete rodi. Kad sam se porodila bile su zabrane da se viđaju bebe, ona je jednom došla tamo gde sam ja bila, pogledala je dete, mene nije ni pitala kako sam, da li mi treba nešto. Donela je detetu cuclu detetu za dete od šest meseci. Ja sam ušla u bolnicu nisam imala neke stvari, nismo spremili na vreme, ona Neriu nije dala da mi donese stvari, da dođe, da donese stvari. On je samo morao da radi. Ta tri dana su mi bila pakao, ja sam samo htela mog muža uz sebe, a ona to nije dala. Molio je da mu da 10 dana da bude uz mene.

- On je tada radio kod nje u firmi, rekla mu je da se ja sama brinem o detetu. Ja sam dete rodila prirodno, moje telo je moralo da se oporavi, ona nije dala da bude uz mene. Tražila je od njega da radi od jutra do sutra. Dala mu je potom otkaz.

"Nerio je radio za majku, davala mu po 20 evra"

- On je radio za nju, nije ga isplaćivala. Davala mu je po 20 evra po danu, nije htela da se nas dvoje osamostalimo. Držala ga je finansijski pod kontrolom, da ne može ništa da uradi. Bio je dogovor da će mu plata biti 1.000 evra, što naravno nije bilo. On je sve sakrivao od mene. Radila sam i ja, pokušavala sam da nas izdržavam. U maju smo se odselili, počeo je da vozi taksi, ja sam čistila luksuzne apartmane, imala sam odličnu platu. Stali smo na noge, istina je da je pozajmljivao pare, sada to više nije tako. Imamo sad da platimo stan, napokon smo počeli da kupujemo, ja nisam imala komad garderobe. Sve smo naravno davali za dete, da ima sve potrebne stvari.

Sita je objavila i snimak iz kuće u kojoj su njih dvoje živeli, a Hana ističe da njoj niko nije pomagao i da nije imala vremena da sredi išta i da je sve namešteno na snimku.

- Aria je bila mala, imala je godinu dana, tek je prohodala. Ja sam tada radila u kafiću, Nerio je bio doma sa mamom. Pao je sa motora, bio je u gipsu. Vidi se na snimku kako dete šeta, vidi se da je sređeno. Ja sam tu kuću zaštitila maksimalno. Ta kuća se raspada. Ja ne opravdavam sebe, meni niko nije mogao da pomogne. Prljavo posuđanje je bilo od dva dana, ja sam spremala detetu da jede. Nisam stigla da počistim celu kuću, ali gde je dete bilo čisto je. Taj video je namešten od strane njih da se dokaže da sam ja loša majka. Ja nemam sramotu tu, ja sad mogu da pokažem kakav je moj stan sada.

O ulasku Site u Elitu

- Nadam se da Sita neće ući u Elitu, Neria bi to uništilo. On bi morao da gleda svoju majku u oči kako mu vređa ženu, kako vređa njega. Ona ne zna da komunicira normalno. Ja bih ušla ako bi on to tražio, ali ja moram da mislim na svoje dete - zaključila je Hana.