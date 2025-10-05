Slušaj vest

Mlada pevačica Zorana Mićanović nema dobar odnos sa majkom, a sada se javno obratila maćehi sa kojom je odrasla.

Naime, folkerku je majka, kako je ranije oktila, ostavila kada je bila mala, a druga žena njenog oca pružila joj od tada majčinsku ljubav, pažnju i vaspitanje.

Folkerka je sada svojoj maćehi Zorici čestitala rođendan na Instagramu emotivnom porukom, kojom je pokazala koliko joj zapravo ona znači i koliko joj je zahvalna na svemu.

Zorana Mićanović čestitala maćehi rođendan Foto: Printscreen Instagram

- Brankice moja, srećan ti rođendan da si mi živa i zdrava i da ti se sve želje ostvare----Želim ti da ostvariš sve što si zamislila sa otvaranjem novog lokala...Ti si uvek bila žena borac tako da si i mene naučila i hvala ti na tome. Radujem se svemu što dolazi u narednom periodu našeg života i hvala ti još jednom na svemu za ovih 15 godina provedenih sa tobom....Ljubim te i volim!!! - napisala je Zorana u emotivnoj objavi.

"Sa majkom se čujem dva puta godišnje"

Inače, Mićanovićeva je jednom prilikom pričala o bolnoj temi i tada je ispričala da joj je u detinjstvu veoma falila majka, te da se sa njom čuje dva puta godišnje.

- Istina je da ja ne jednom, već mnogo puta nisam razgovarala sa njom. Moja majka i ja nemamo sjajan odnos. Do pete godine sam živela sa njom i prešla kod tate i od tada nikada više nismo bile zajedno. Ona je našla nekog čoveka sa kojim je živela 15 godina sve dok nije preminuo. Više sam volela da budem sa mamom, čak nisam ni htela da idem kod tate. Ali, pojavio se taj čovek, majka je izabrala njega i ostavila me. On me nikada nije prihvatio – govorila je Zorana sa knedlom u grlu u emisiji „Pretres“.

1/8 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Kurir/A.S., ATA images

- Čujemo se dva do tri puta godišnje, možda ni toliko. Nemamo dobar odnos. Ponekad joj pomognem ako joj treba i to je to… Najteže mi je bilo kad sam bila mala, kad joj lupam na vrata, ona otvori i pita me šta radim tu i zalupi ih. Taj muž nije dozvoljavao da se viđamo, nikada me nije prihvatio. Nikada je nisam mrzela, ali sam je krivila za mnoge stvari. Ona nema nikoga sem mene da joj danas pomogne. Nema roditelje, ima dva brata a sa jednim ne razgovara. Ona je tog čoveka stavila ispred mene… Kasnije se i udala za njega, ja nisam bila na svadbi. Nekoliko puta sam dolazila da je vidim i jednom prilikom njen muž je hteo da me namami da dođem u kući i da zovu Centar za socijalni rad, želeo je da me odvedu u hraniteljsku porodicu… Nije mogao da me smisli. Nekada je znao da me zatvori u sobu i zaključa dok mama ne dođe sa posla – govorila je Zorana.

Kurir.rs

Zorana Mićanović napravila lom u Cirihu: