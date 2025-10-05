Slušaj vest

Pevačica Indira Indi Aradinović neretko intrigira domaću javnost zbog detalja iz privatnog života, što se i ovog puta dogodilo.

Ona je gostujući u jednoj emisiji otkrila je da je svojevremeno imala partnera koji je bio stariji od njenog oca.

- Ako imaju dobar džep, onda će mlade devojke hteti starije. Ali spavati sa tatom ili sa dedom, malo je tužno i ružno i ne verujem da bi neka devojka tako nešto poželela. Nemojte da se bavimo takvim ženama. Ne srećem ih, ne idem tamo gde one odlaze - rekla je Vera Matović u emisiji "Magazin In", da bi je nakon toga odmah Indi demantovala koja je potvrdila da je bila sa starijim čovekom, kao i da joj takve veze uopšte ne smetaju:

- Imala sam starije partnere i bila jako srećna i zaljubljena. Stariji je bio od mog oca, par godina. Tata me je dobio sa 25, znači imao je iznad tri decenije. Bila sam malo starija od Ruže Rupić koja sada ima 19 godina. Prijala mi je njegova zrelost - rekla je samouvereno pevačica i izazvala burne reakcije u studiju.

Pevačica je nedavno rekla i da devojke nekad moraju da budu ljubavnice da bi sazrele, a ta izjava izazvala je burne reakcije u javnosti.

Udala se sa biznismena iz Danske, pa se razvela posle pet meseci

Aradinovićeva je tada na mrežama objavila da se razvela i tom prilikom otkrila da ljubav nije ni bila prava.

- 1. mart, od danas sam zvanično i ja potpisala razvod. Ostavila prošlost iza sebe. To ne znači da naša ljubav nije bila prava i velika, samo je moj bivši muž iskrivio i umanjio tu ljubav onog dana kada je potpisao razvod 27. decembra. Na datum kada smo se i prvi put poljubili (27.07.). Slagao je nas sve tog dana, matičara, kumove i sebe da će u dobru i zlu biti pored mene (10.10.) - napisala je Indi tada.

