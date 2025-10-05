Slušaj vest

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović bila je gost u emisiji gde je govorila o brojnim detaljima iz privatnog života, ali se dotakla i njenog pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana.

Pevačica je istakla da je u domu kod svojih roditelja morala da kuva i sprema, dok je nakon udaje za Arkana bila tretirana kao princeza.

- Kod muža, kod majke nisam bila princeza. Morala sam sve da znam, da skuvam, operem, oribam i da opeglam. Sve sam ja to radila kod majke, a ja sam njoj stalno govorila: "Bože, kad se budem udala, služiće me žene i hladiće me ovako, samo da me ti više ne maltretiraš da sređujemo sestra i ja kuću". Ona samo kaže: "Metlu u ruke", ili: "Usisivač u ruke. Što je babi bilo milo u snu joj se snilo. Brže, ajde" - ispričala je Ceca za Blic, koja je sa roditeljima živela do dvadesete godine, a onda se prisetila jedne anegdote.

Ceca i Arkan u vreme najveće ljubavi Foto: EPA, Reuters / Stringer, MILOS JELESIJEVIC / AFP / Profimedia

Pevačica se potom prisetila anegdote, kada joj je mama došla u posetu, a ona je još uvek spavala.

- Ona je došla u goste, ja spavam, jedan popodne, svoj sam gazda, gazdarica u svojoj kući, kad neko me budi. Vrlo nežno. Otvaram oči, kaže "Diži se". Ja kažem: "Šta je bilo?", a ona će: "Diži se momentalno iz kreveta". Ja pitam: "Šta je bilo, što me budiš?", ona kaže: "Muž ti dolazi s posla, postavljen ručak, a ti još spavaš, kako te bre nije sramota". Ja reko': "Što da me bude sramota, ja spavam do kad ja hoću. Šta je sa tobom ženo, ne naređuješ mi više". Kaže moj muž: "Miro, pa to je moja žena sad, nemaš ti više nikakvih ingerencija nad njom. Neka spava i uživa dokle god hoće, meni treba srećna i zadovoljna žena". Pa gde takvog da nađem više? Nema - rekla je Ceca.

