Dejan Ketić napustio je rijaliti Elitu 9. Naime, Dejan Ketić je imao najmanje glasova od publike, te je on sinoć napustio Belu kuću. Dejan se, inače, pred kamerama ljubio sa Urošem Stanićem, a nakon što je izašao iz Elite 9 prokomentarisao je tu situaciju.

- Ponizio sam sebe tad - rekao je kratko u studiju.

Dejan Ketić izbačen iz Elite 9 Foto: Printsceen

Uroš i Dejan bili u vezi

Uroš Stanić i Dejan Ketić ozvaničili su svoju vezu, a ubrzo je došlo do velike svađe u kojoj je Dejan optužen da lažira emocije.

- Ja volim i muškarce i žene, ali sam se plašio odbacivanja iz društva pa to nisam priznao. Uroš mi se sviđa od prvog dana, pružao sam mu pažnju i presrećan sam što smo ušli u vezu - rekao je Dejan, a Uroš je nastavio:

- Mislio sam da se u početku samo zeza, a onda sam shvatio da je potpuno iskren. On zna da sam ja lud u vezama i takvog me je prihvatio, odmah sam mu zabranio komunikaciju sa svima tako da će morati samo mene da gleda.

Uroš Stanić i Dejan Ketić prvi gej muški par Foto: Printscreen