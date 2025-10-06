Slušaj vest

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina danas imaju veliki povod za slavlje. Naime, njihova ćerkica Srna danas puni godinu dana i folker je postavio fotografiju svoje mezimice na Instagram stori.

- Srećan rođendan, srećo tatina - napisao je ponosni Lazić.

Inače, kako su mediji pisali, Darko planira da napravi veliko slavlje i da krsti ćerku. Tom prilikom bi okupio porodicu i prijatelje u svom domu u Brestaču.

Foto: Instagram

Imao udes

Podsetimo, Darko i Katarina pre nekoliko dana imali su stravičan udes u Beogradu, a koliko je bilo teško govori i činjenica da su pevača vatrogasci izvlačili iz automobila.

Darko Lazić je u prvoj izjavi otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.

1/8 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu, niko nije povređen, svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenje brzine, idemo dalje - rekao je Darko za Blic.

Predao češku saobraćajnu dozvolu

Darko Lazić je u četvrtak bio u Upravi saobraćajne policije, gde je dostavio svoju izjavu, lekarski izveštaj iz bolnice kao i vozačku dozvolu izdatu u Češkoj Republici i određenu dokumentaciju.

Priznao Krivicu

Kao što smo ranije objavili, Darko Lazić je pre dve noći posetio policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, gde je bio kod saobraćajaca na sporazumu o priznanju krivice. Iako je u izjavama za medije govorio da nije pio, kao i da se ne oseća krivim, već da je udes napravio jer je padala kiša, u policiji je promenio ploču.

1/13 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs