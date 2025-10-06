Slušaj vest

Aleksandra Prijović bila je na jednoj privatnoj proslavi i izgledom, mesec dana nakon porođaja, oborila s nogu. Naime, Prijovićka se porodila pre više od mesec dana, a mnogi komentarišu da izgleda besprekorno nakon porođaja.

Ona se pojavila na jednom privatnom slavlju. Obukla je elegantnan crni komplet sa šljokičavim detaljima i belu košulju. U jednom momentu je Aleksandra i zapevala svoj megahit, pesmu "Sve po starom". Gosti su odmah počeli da je snimaju i pevali sa njom u glas.

Prija u provodu mesec dana posle porođaja Izvor: Instagram/prijoviccaleksandra

Aleksandra Prijović se porodila 3. septembra i na svet je donela ćerku kojoj su ona i Filip Živojinović dali ime Arija.

Slavila rođendan sa najbližima

Prija je 22. septembra proslavila svoj 30. rođendan u krugu najbližih. Filip je tada na svom Instagramu podelio fotografiju sa Aleksandrom i obratio joj se emotivnim rečima.

- Za ovih 30 godina život ti je svega dao... Za sledećih 70 ne skidaj osmeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan mama - napisao je on.

Ne propustiteStarsALEKSANDRA PRIJOVIĆ PRVI PUT NAKON POROĐAJA ZAPEVALA! Opalila svoj hit pa celu salu digla na noge
Aleksandra Prijović peva prvi put nakon porođaja
Stars"KRV, MESO, ZNOJ, SUZE..." Jelena Karleuša bez zadrške analizirala uspeh Tee Tairović, a onda se osvrnula i na Aleksandru Prijović
jeca prija tea.jpg
StarsPRVI SNIMAK ALEKSANDRE PRIJOVIĆ NAKON POROĐAJA: Zavirite na proslavu rođendana pevačice, zapevala baki na uvce, sve puca od emocija (VIDEO)
Aleksandra Prijović sa Filipom Živojinovićem
StarsPRIJA NE MOŽE DA VERUJE ŠTA VIDI! Muzička zvezda dobila neočekivano iznenađenje za svoj rođendan, evo o čemu je reč: Koliko truda... (FOTO)
371240_prija-arena-22122024-0107_ls.jpg