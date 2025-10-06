PRIJA POSLE MESEC DANA OD POROĐAJA BLISTA: Otišla na privatnu proslavu, oduševila stajlingom, a onda napravila HAOS kad se dohvatila mikrofona
Aleksandra Prijović bila je na jednoj privatnoj proslavi i izgledom, mesec dana nakon porođaja, oborila s nogu. Naime, Prijovićka se porodila pre više od mesec dana, a mnogi komentarišu da izgleda besprekorno nakon porođaja.
Ona se pojavila na jednom privatnom slavlju. Obukla je elegantnan crni komplet sa šljokičavim detaljima i belu košulju. U jednom momentu je Aleksandra i zapevala svoj megahit, pesmu "Sve po starom". Gosti su odmah počeli da je snimaju i pevali sa njom u glas.
Aleksandra Prijović se porodila 3. septembra i na svet je donela ćerku kojoj su ona i Filip Živojinović dali ime Arija.
Slavila rođendan sa najbližima
Prija je 22. septembra proslavila svoj 30. rođendan u krugu najbližih. Filip je tada na svom Instagramu podelio fotografiju sa Aleksandrom i obratio joj se emotivnim rečima.
- Za ovih 30 godina život ti je svega dao... Za sledećih 70 ne skidaj osmeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan mama - napisao je on.