Slušaj vest

Aleksandra Prijović bila je na jednoj privatnoj proslavi i izgledom, mesec dana nakon porođaja, oborila s nogu. Naime, Prijovićka se porodila pre više od mesec dana, a mnogi komentarišu da izgleda besprekorno nakon porođaja.

Ona se pojavila na jednom privatnom slavlju. Obukla je elegantnan crni komplet sa šljokičavim detaljima i belu košulju. U jednom momentu je Aleksandra i zapevala svoj megahit, pesmu "Sve po starom". Gosti su odmah počeli da je snimaju i pevali sa njom u glas.

Prija u provodu mesec dana posle porođaja Izvor: Instagram/prijoviccaleksandra

Aleksandra Prijović se porodila 3. septembra i na svet je donela ćerku kojoj su ona i Filip Živojinović dali ime Arija.

Slavila rođendan sa najbližima

Prija je 22. septembra proslavila svoj 30. rođendan u krugu najbližih. Filip je tada na svom Instagramu podelio fotografiju sa Aleksandrom i obratio joj se emotivnim rečima.