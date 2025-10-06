Slušaj vest

Bivši fudbaler Mateja Kežman zaradio je pravo bogatstvo tokom sportske karijere, a veliki deo novca je uložio u nekretnine. Mateja Kežman u Crnoj Gori ima prav imperiju. On je vlasnik kako ugostiteljskih objekata tako i stambenih jedinica. Pre nekoliko godina kupio je staru kuću u malom mestu blizu Herceg Novog, koju je kompletno renovirao. U prizemlju je otvorio kafić, dok se na spratu nalaze apartmani koje izdaje.

Kežman je vlasnik i jednog restorana na reci Bojani, koji je prava oaza za uživanje u vrhunskoj hrani i netaknutoj prirodi.

Bivša uzela deo imovine

Podsetimo, Emilija i Mateja Kežman su okončali brak nakon 11 godina, a tokom razvoda ona je tražila polovinu imovine stečene u braku čija je vrednost tada bila oko šest miliona evra. Suđenje je trajalo tri godine, a ona je dobila apartmane u Herceg Novom od kojih tokom sezone zarađuje pozamašnu svotu novca.

- Ona je stalno u Herceg Novom i obožava da dolazi. Apartmani rade super, ali ona se ne opterećuje mnogo oko toga. Emilija je sve to renovirala, sredila i sad sve to ide svojim tokom. Žena vodi računa o svojoj deci i putuje koliko može. Trenutno je u Grčkoj, pa ne možete da je vidite, ali tu je često. Izborila se za sebe i svoju decu i to je njoj najvažnije. Apartmanima se bave dve žene koje su zadužene za goste i to sve super funkcioniše - rekao je izvor blizak Kežmanovima jednom prilikom.Kežman ima šestoro dece.

Mateja Kežman sada uživa u braku sa svojom trećom suprugom Tarom Šumonjom.