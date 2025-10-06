Slušaj vest

U susret nastupima „Neuštekanih“ u Beogradu 31. oktobra u mts Dvorani, kao i u Osijeku i Zadru, legendarni bend objavljuje novi spot, snimljen na koncertu u „Lisinskom“

Pesma „Pismo Elvisu“, svojevrsni omaž Tomu Vejtsu i njegovoj nezaboravnoj baladi „Christmas Card From A Hooker In Minneapolis“, objavljena je 1997. godine na albumu „Fildžan viška“, a zahvaljući projektu „Neuštekani“, dobila je novo ruho i novi život.

Foto: IVAN LESIĆ i NATKO FELBAR

Zabranjeno pušenje, predvođeno Sejom Seksonom, odlučilo je da se, nakon rasprodanih koncerata širom regiona, svojoj vernoj publici zahvali novim spotom, snimljenim u dvorani „Lisinski“ u Zagrebu. Izbor je pao na „Pismo Elvisu“, bluz baladu, koja je u verziji „bez struje“ dobila još suptilniju emotivnu notu.

- Ova meni jako draga pesma, provukla se nekako nezapaženo pored drugih, glasnijih i na prvo slušanje možda prijemčijivih numera, pa smo odlučili da s nje skinemo „paučinu i prašinu“ i damo joj novi život. Publika na koncertima „Neuštekanih“ jako lepo reaguje na nju, pa smo odlučili da ova „živa“ verzija, snimljena u „Lisinskom“, bude naš poklon onima koji nas godinama prate i ne propuštaju naše koncerte – kaže Sejo Sekson.

Foto: Sasa Midzor Sucic Tomislav Fiket

Projekat „Neuštekani“ izazvao je veliku pažnju u regionu, pa će Zabranjeno pušenje, nakon rasprodatih koncerata u Ljubljani, Sarajevu i Zagrebu, konačno nastupiti u u Beogradu 31. oktobra u mts Dvorani i 15. novembra u Podgorici u KIC „Budo Tomović“. Na listu koncerata dodati su i novi datumi, pa će „Neuštekani“ svirati i treći koncert u Osijeku, u Kulturnom centru 19. decembra, kao i drugi koncert u Zadru, 23. januara 2026. u sali Hrvatskog narodnog kazališta.