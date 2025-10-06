POSLE TV KARIJERE DUGE TRI DECENIJE POVUKLA SE SA MALIH EKRANA: Aleksandra Jeftanović godinama drži biznis, a sad je otkrila ZLATNU KOKU
Voditeljka Aleksandra Jeftanović pre više od godinu dana rešila je da se povuče sa malih ekrana, a sada se posvetila društvenim mrežama i igraonici za decu. Aleksandra Jeftanović, nakon televizijske karijere duge tri decenije odlučila je da se posveti nekim drugim stvarima.
Pre malo više od godinu dana Aleksandra je napustila svoj poslednji projekat na kom je bila angažovana, emisiju "Kec na 11", i nestala sa malih ekrana.
Posvetila se društvenim mrežama
Voditeljka je, pored igraonice za decu koju drži već godinama, rešila da se posveti najunosnijem biznisu današnjeg vremena - društvenim mrežama.
Aleksandra je i te kako aktivna na Instagramu, gde ima preko 60.000 pratioca, a skoro svakodnevno objavljuje savršene modne kombinacije, savete za šminku i frizuru.
Aleksandra je odlučila da radi posao koji je u potpunosti ispunjava i koji joj ne oduzima mnogo vremena, već joj dozvoljava da sinu i ćerki uvek bude dostupna u njihovom odrastanju.