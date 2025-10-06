Slušaj vest

Sergej Ćetković uživa u braku sa svojom suprugom i ćerkama, a ljubavni par važi za jedan od najskladnijih u javnom svetu.

Pevač je oduvek bio miljenik žena, a sada ih je tek oduševio novom objavom.

Hit ples

Sergej je objavio privatni video snimak gde pleše salsu sa suprugom. Naime, pevač je vidno raspoložen zaplesao i zamešao kukovima, dok njegova Kristina nije mogla da skine osmeh sa lica.

Hit ples Sergeja Ćetkovića Izvor: Instagram

Bračni par je uživao sa grupom ljudi koja je plesala sa njima, a Sergej je pokazao svoje plesno umeće.

"Svako ima dete u sebi"

Sergej Ćertković ne krije da i dalje ima dete u sebi i da mu je to i pomoglo da se bavi i dečjim programom. Međutim, kako kaže njegove ćerke ga mole da to više ne radi i da sve izbriše.

- Svako u sebi ima dete, ja sam našao hobi za to neko malo dete u sebi, gradim ga non stop. Ono na čemu smo radili nekoliko godina, predstava “Lola i Mila i zubić vila”, biće u decembru. Lola i Mila su porasle imamo tako tih situacija kada Lola dođe iz škole, pa kaže: “Molim te izbriši sve predstave sa Jutjuba, pošto drugari uvek nađu razlog da te zezaju, pa kažu: “Evo je Lola sa crtanog filma”. To je jedna Lola, a druga Lola je danas tinejdžerka - otkrio je porodične detalje Sergej i dodao:

1/7 Vidi galeriju Sergej Ćetković Foto: Damir Dervišagić, Opština Stari Grad, Ana Paunković

- Dobri smo, zaista sam pun razumevanja za decu u današnjem vremenu i svetu koji ih okružuje. Nije im nimalo lako, ali ni roditeljima nije. Moramo ih gledati, slušati, maziti i paziti i non-stop pričati. Treba ih spasiti društvenih mreža i vremena provedenog tamo. Potreban nam je svima detoks od društvenih mreža - zaključio je nedavno za Blic.

