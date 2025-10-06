Slušaj vest

Zorica Erić, nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", nikako ne može da se pravi gluva i slepa na neprimerne i drske goste na slavljima gde je angažovana da napravi atmosferu. Naime, pevačica je pevala na jednom privatnom slavlju  gde je doživela veliku neprijatnost.

Naime, pevačica se tokom nastupa oglašavala i otkrila da je imala problem sa gostima i to sa onim "koji mašu sa 1.000 dinara" i dozivaju je.

- Morate da zante da su mi se na k**** popeli besni i bezobrazni gosti i da sam na sve spremna. Nemam ja više živaca za vaše mahanje parama i stav da sa 1.000 dinara možeš da mi radiš šta hoćeš. Možeš al' u k****. Možeš kod kuće, kod mene jok - napisala je prvo ona dok je još bila na slavlju.

Deda slavljenice je ponizio

Zorica Erić je zatim otkrila i da je imala problem sa dedom slavljenice.

- Upravo mi se deda slavljenice obratio rečima: "Aloooooo, odi dedi 'vamoooo"! Onako, sav pun sebe. On je sad neku k**** pred gostima, ja sam neka budala. Pa dođi ti da te naučim pameti, govedo matoro - opisala je ona situaciju.

Borba sa zavisnošću 

Zorica Erić je nedavno javno progovorila o najmračnijem periodu svog života - borbi sa zavisnošću.

- Sećam se svakog trenutka tog dana pre tačno dvadeset godina. Uselili smo se u naš skockani stančić i krenuli zajedno dan po dan. Uh, šta smo sve preživeli! Svega je bilo. Smeha, suza, ljubavi… I evo nas i dalje trajemo. Sve smo stvorili samo nas dvoje, sve što imamo je samo naše i ponosna sam zbog toga. Imamo zlatnu decu koju smo zajedno vaspitali da budu ovakvi kakvi jesu. Imamo i našeg Vuka. Imamo sve. Idemo dalje, dan po dan, do kraja života - istakla je Zorica tada.

Pevačica Zorica Erić i nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", svojevremeno je otkrila tužne detalje iz prošlosti, kada je kao srednjoškolka čuvala ostavljenu devojčicu.

- Prosto, to me je sve izobličilo u svakom smislu, i kao majku i kao ženu i kao sestru. Bila sam vrlo sebična i samo sam mislila na svoja zadovoljstva. I kada sam razgovarala sa mojom doktorkom, pitala sam je da li je to bio samo moj bezobrazluk, dođeš u tu situaciju da samo misliš na sebe. Doktorka mi je objasnila da posle toliko vremena konzumacije narkotika izubila sam vezu sa realnošću i tu vezu za druge - rekla je ona za Grand.

