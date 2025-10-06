Slušaj vest

Pevač Amar Gile Jašarspahić koji se proslavio u "Zvezdama Granda" ima najslušaniji hit na Jutjub kanalu "Grand produkcije".

Naime, na zvaničnom Jutjub kanalu "Granda" nalaze se brojni hitovi koje pevaju naše zvezde, ali jedan se nalazi na tronu već punih deset godina.

Najslušanija pesma

U pitanju je pesma "Prekasno" koju peva Amar Gile i koja na Jutjubu broji skoro 70 miliona pregleda.

Na drugom mestu se nalazi pesma "Crno i zlatno" koju peva Seka Aleksić, a na trećem mestu je Peđa Medenica sa hitom "Ne traži me".

Bio u centru skandala

Podsetimo, nedavno se Amar Gile Jašarspahić našao se u centru pažnje nakon što su se pojavile informacije doživeo saobraćajnu nesreću kod Kaknja.

Nakon što je jedan od njegovih saradnika potvrdio da se udes dogodio, ubrzo se oglasio i pevač, međutim, on demantuje da se sve dogodilo kako se priča.

- Pozdrav svima. Nalazim se u Kaknju. Nikakvog udesa nije bilo, sve su to lažne objave. U Srebreniku je otkazan koncert radi zdravstvenih problema. Ništa nije strašno, sve će biti dobro - rekao je Gile.

Kurir/Blic

Oglašavanje pevača nakon lažnih vesti: