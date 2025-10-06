PEVAČ SE VENČAO U TAJNOSTI! Sudbonosno "da" izgovorio devojci iz Slovenije, svadba organizovana na luksuznom imanju
Hrvatski pevač Ivan Zak više nije slobodan. On se venčao sa partnerkom iz Slovenije, a svadba je održana daleko od očiju javnosti.
Svatovi su se, prema pisanju Jaska online, okupili u njegovoj kućo u jaskanskom naselju Gornji Desinec, a svi detalji, kao i informacija da je zakazano venčanje čuvani su u tajnosti.
Stotinak zvanica
Nakon crkvenog venčanja oko stotinak zvanica je slavilo s mladencima u sali na jednom luksuznom imanju u Novom Zagrebu.
Ivan Zak jednom prilikom je otkrio da je umalo završio u policiji zbog ljubomornog muža jedne obožavateljke.
Stigle pretnje od ljubomornog muža
- Zovu me prijatelji koji mi vode društvene mreže i kažu dobili smo pretnje od čoveka. Rekao im je: "Ja idem odmah sada u policiju, Ivan Zak šalje mojoj ženi poruke, da se to odmah reši, recite mu odmah da mi se javi". Kažu mu moji ljudi: "Gospodine, ako nema plavih kvačica to su vam lažni profili, to nije profesionalna stranica nego fejk. I eto umalo sam nagrabusio - ispričao je Zak svojevremeno u emisiji "Special Happy Show" i dodao:
- Najradije bih da internet ne postoji, svaka budala može otvoriti lažni profil i praviti ti probleme.
Inače, Zak je u Srbiji prepoznatljiv po duetima koje je snimio sa Bobanom Rajovićem i Draganom Mirković.