Maja Šuput nedavno je bila u žiži javnosti jer se u tajnosti razvela od Nenada Tatarinova, a onda kako su mediji pisali, uplovila u novu romansu.

Delovali su kao idealan par, ali razišli su se mirno i bez velike pompe.

Maja važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na hrvatskoj muzičkoj sceni, a malo ko se seća kako je nekada izgledala.

Maja nekada

Mnogi pevaju pesme koje je ona izvela, ali je ne prepoznaju.

Maja je bila na početku karijere vrcavi devojčurak sa prepoznatljivim osmehom, sklona je bila promeni boje kose i imidža. Bila je brineta i crvenokosa, ali se najlepše oseća u "timu plavuša" kojem je već nekoliko godina verna.

Njena transformacija često je bila tema u medijima i na društvenim mrežama, a nekoliko puta je bila na stubu srama zbog preterano fotošopiranih slika.

Prema rečima stručnjaka doslovno se unakazila filerima, do te mere da joj se stvorila kobasica na licu. Osim toga, povećala je grudi, a korekcija nosa ostaje misterija.

Estetski hirurg, kako prenose hrvatski mediji, rekao je da Šuput popunjava bore smejalice, podiže jagodice i povećava usne. Siguran je i da bore oko očiju pegla botoksom.

Najbogatija pevačica

Hrvatska pevačica Maja Šuput imala je izrazito uspešnu 2022. godinu, jer su joj dve firme čija je vlasnica donele ogromnu milionsku zaradu.

Njene dve firme ukupno su ostvarile 5,9 miliona kuna prometa, odnosno više od 92 miliona dinara. Maja Šuput Tatarinov vlasnica je i direktorka firme "Morska diva".

Ukupni prihodi njene firme u 2022. godini iznosili su 518.312 evra, a poslovni subjekt ostvario je neto dobit od 241.969 evra, odnosno malo više od 28 miliona dinara.

Maja sa bivšim suprugom:

Pomenuta firma ima jednog zaposlenog, a Maja preko te firme vodi svoju muzičku karijeru.

Njena druga firma se bavi prodajom kozmetičke linije u kojoj je suvlasnica sa suprugom Nenadom Tatarinovim, prošle godine je ostvarila više milionski promet (oko 275.000 eura), a firma je ostvarila dobit od 30 hiljada evra, pisao je hrvatski Index.

