Sanja Vučić pojavila se na snimanju "Zvezde Granda" gde će ovoga puta menjati Anu Bekutu.

Pevačica se pohvalila svojim kandidatima čim je stigla ispred studija.

"Kandidati biraju mene"

- Menjam Anu Bekutu danas. Ja se trudim da budem korektna pravična i da profesionano dam svoj sud, videću da li ću biti strožija. Prethodnih godinama sam dolazila kao zamena, a sad imam svoje kandidate, imam dva kandidata. Kandidati su jako orni za rad, oni biraju mene.

Sanja je u jednom trenutku progovorila o pevačima i priznala ko je po njenom mišljenju najbolji frajer na estradi.

- Aca Pejovića volim i njegove pesme. Kako stari, sve je više izražen seksepil kod njega - izjavila je Sanja za Blic.

"Nemam alena"

Pevačica je nedavno govorila o svojoj borbi sa hašimotom i tome kroz šta sve prolazi.

Osim toga, istakla je da nema elana za život, te da van posla vreme većinski provodi u kući.

- Krenula sam sa terapijom, malo sam psihički bila bolje, ali fizički... Danas sam jako hronično izmorena. Nemam više elana za život, generalno, u smislu van posla ne bih izlazila iz kuće. Nemam problem s tim da propuštam neke događaje ili provode, to me apsolutno ne radi i naravno, težina, svakako mi je teško da skinem kilograme. Teško mi je takođe da treniram, što sam ranije jako volela. Trening mi je bio jedan ventil gde sam jako uživala, ali sada ne mogu, jedva nađem snage da ustanem nekad iz kreveta - rekla je Sanja.

