Senida Hajdarpašić progovorila je o privatnom životu, problemima i karijeri.

Senidah se prisetila i perioda koji su je zadesio prošle godine, a koji je prema njenim rečima bio veoma težak, a potom je otkrila i gde je pronašla izlaz.

"Htela sam da pobegnem što dalje"

- Htela sam što dalje da pobegnem prošle godine. Što dalje, od kuće, od Evrope. Jako težak period je bio prošle godine. Samo sam pobegla, rekla sam ja to moram, šta god, ali moram - iskrena je bila ona, istakavši da je u prvi mah pomislila da odabir države nije bio dobar potez:

- Možda je to na silu, možda nije trebao Meksiko, možda je trebalo nešto drugo, videćemo, za sada je super.

"Volim da sam sama"

Senida je otkrila i čemu pribegava kada joj je teško u životu.

- Volim da sam sama, volim da sam sama i kad sam srećna i kad sam nesrećna, kad mi je teško, ali nekako volim da pobegnem od problema, eto, tako ću da kažem. Putujem, ali to je problem, to je bežanje. Mislim da će mi biti lakše kada pobegnem u drugu zemlju na 2-3 dana, ali to te snađi i tamo - govorila pevačica u podkastu "Nešto moje".

"Ne volim da se eksponiram"

Hajdarpašićeva nam je otkrila i zbog čega ne voli da se toliko eksponira u medijima.

- Ne volim toliko da se eksponiram, ne volim toliko da dajem intervjue. Introvert sam. Kad izađem jedva čekam da se vratim kući. Ne mogu da se uklopim u društvo, a možda i ne želim u stvari. Ne da ne mogu, nego ne želim. Nije mi do priče i to je to. Jesam, sigurno jesam introvert - rekla je Senidah u "Nešto moje", a potom dodala zašto je to tako:

- Kad krenem da pričam, bolje da ne pričam nego da ćutim i idem kući. Ovako iz mene izlaze neke gluposti, onda je bolje da ćutim.

