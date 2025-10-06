Goran Ratković Rale je na sve moguće načine pokušavao je da održi karijeru svojoj bivšoj partnerki Ani Nikolić, ali mu je to teško išlo za rukom zbog toga što su njih dvoje bili kao rogovi u vreći.

Kompozitor, po svemu sudeći, više ne želi da gubi vreme, pa je nastavio da radi punom parom sa Aninim kolegama. Poznato je da je on autor brojnih hitova, a u poslednje vreme privlačio je pažnju burnom vezom sa muzičkom zvezdom koja ga je na kraju romanse prijavila policiji zbog fizičkog nasilja. Ta agonija se završila i on je nastavio svoj život u drugom smeru.

Uvek u nekoj akciji

Promene ne bolje

U prilog tome svedoči snimak koji je muzičar Valentino objavio na društvenim mrežama. On je najavio saradnju sa Raletom, koji mu je već uradio hit "Savršena" koja na internetu ima 38.000.000 pregleda. Pevač iz Mostara uspešno spaja poslovni i privatni život, puni klubove širom Evrope, a i posvećen je svojoj supruzi i deci. On je nekoliko godina prisutan na muzičkoj sceni, a sa Raletom je druženje i saradnja pun pogodak.

Izdvojio ga iz mase

Pre nekoliko godina Saša Matić je izneo svoje mišljenje i stav o Valentinu, koji je tokom karijere potvrdio njegove reči:

- Valentino je ozbiljan pevač. Poseduje neosporan talenat, harizmu i sve ono sto treba da ima jedna pevačka zvezda - ocenio je tada Matić.

Dominira na sceni

Otkako se Valentino pojavio na javnoj sceni on se izdvojio kulturnim ponašanjem i moćnim glasom. Zbog specifične boje glasa izabrao je da mu Rale uradi većinu numera na novom albumu. Kompozitoru to nije teško palo jer je posle višemesečne pauze odlučio da ponovo dominira u muzičkim vodama praveći hitove za sva vremena.

Ratković je nedavno govorio da se od ljubavi ne može živeti i da bi bio u kontinuitetu na muzičkoj sceni moraš maksimano da budeš prisutan.