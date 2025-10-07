Pravo da vam kažem, drage moje abronošice, umorila sam se od toliko informacija koje se pojavljuju. Svaki dan neka sekiracija, a ništa ne može da se uradi. Ne znam dokle ovo ide. Previše je saznanja, prevara, preljuba, malverzacija, laži, intriga, spletki. To svet nije video. Ljudi su toliko ljubomorni i zavidni da je to neverovatno. Kao da će na onaj svet da ponesu sve što su na ovom stekli. Pa ne možemo svi da budemo milioneri i milijarderi. Valjda je važno ko je kakav čovek i kako se ophodimo jedni prema drugima. No, da ne patetišem i pametujem previše, nego da vam ispričam nova saznanja koja sam dobila za samo sedam dana. I ovaj moj uvod ima veze s tim, pa se nadam da ćete me razumeti.

Prvu priču posvećujemo jednoj dami. Bar se tako predstavlja. Ona je poznata gradska menadžerka. Nema gde je nema. Svuda se ona gura samo da bi bila poznata. Zvaćemo je Buba. Poslednjih meseci se uhvatila sa influenserkom koja juri sportiste. Tu kombinaciju samo da vidite. Ljudi koji ih poznaju sprdaju se na njihov račun. One su se udružile i misle da su neke zverke. Influenserku ćemo da zovemo Mrva. E, Buba i Mrva trenutno "vladaju" po beogradskim restoranima i klubovima. Šta se desilo? Mrva se napila i bila je intimna u jednom lokalu sa javnosti nepoznatim di-džejom. I sve bi to prošlo tako da snimak nije počeo da se šeruje, a snimila ih je devojka koja je ušla u toalet da popravi šminku. Toliko su bili u zanosu da je nisu ni primetili. Ona je pokazala video drugarici i malo-pomalo ceo grad sada gleda taj video. E, šta je poenta priče? Mrva je umislila da joj je Buba namestila, kao ljubomorna je na nu jer nju žele svi muškarci, pa je namerno htela da je predstavi kao laku, niskomoralnu ženu. Istina je da je Buba nevina, doduše u lakat, ali sa ovom afericom zaista nema veze. No, koga briga, neka se svađaju kada su naivne.