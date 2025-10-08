Slušaj vest

Srđan Čolić, poznatiji kao Srđan Mobi Dik, bio je član jedne od najpopularnijih grupa na ovim prostorima. Mnogi su devedesetih pevali njihovu najpoznatiju pesmu "Kralj kokaina", ali malo ko zna da je ona autobiografska i posvećena jednoj Ulcinjanki.

Evo kome je posvećen najveći hit

Pevač je nedavno boravići u Crnoj Gori na jednoj lokalnoj televiziji ispričao kako je pesma nastala.

- Idealna zemlja da pričam o toj pesmi. Bio sam ulcinjski zet. Nisam se nikada zvanično venčao ali živeli smo četiri godine, jedna prelepa i predobra Ulcinjanka i ja. Kad smo se razišli ja sam napravio pesmu "Kralj kokaina". To je ljubavna pesma posvećena osobi, za koju sam se plašio da ne krene nekim smerom koji je tada bio trend - rekao je Srđan.

Uvek je bio iskren

Strah

Čolić je objasnio zbog čega se plašio da će njegova bivša krenuti stramputicom.

- Plašio sam se, jer sam tada upoznao par devojaka koje su bile sa nekim normalnim momcima, a sebe sam smatrao normalnim, pa su onda nailazile na te za*ebane frajere koji su tada bili popularni - rekao je Srđan za TV e.

Čolić je osnovao grupu "Mobi dik" 1992, a prvih šest godina sve do 1997. sa njim je nastupala Ana Stanić, koja je otpevala neke od najlepših pesama: "Nostalgija", "Zar nije te stid", "Padrino"... Od 1998. godine sa Srđanom je nastupala pevačica Aleksandra Perović.

Kurir.rs/ Informer

