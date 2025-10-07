Slušaj vest

Seka Aleksić se poslednjih dana našla na meti nekoliko bivših saradnika.

Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

Najpre je njen nekadašnji bubnjar Ognjen Marinković izneo skandalozne optužbe da je nakon hapšenja u Cirihu ostavila svoj bend bez posla i u velikim finansijskim problemima, a sada je progovorio i njen dojučerašnji prijatelj i saradnik Stanislav Zakić.

Najbolja srpska izreka

Zakić, s kojim je pevačica pokrenula i svoj modni brend, imao je funkciju njenog kreativnog direktora i stiliste, ali je bio i njen bliski prijatelj, od koga se dve godine nije odvajala i koji je s njom išao na sva privatna i poslovna putovanja.

Ipak, u martu prošle godine, Stanislav je na svojim društvenim mrežama objavio da je prekinuo saradnju sa Sekom, kada su oboje tvrdili da među njima nema zle krvi i da su ostali u odličnim odnosima.

Foto: Printskrin

Sve dosad, a onda je Stanislav stao na stranu Sekinog bivšeg bubnjara i objavio njegov status o njihovom privođenju u Švajcarskoj, a zatim se obrušio i na nju samu i Bokija 13, jer je makedonskom šoumenu u Skoplju poklonila trenerku svog brenda, koji je on svojevremeno osnovao s njom.

- Da sam znao da će brend koji sam ja napravio nositi Boki 13, odustao bih još tada! Boki 13, pevačice i TV emisije koje mu daju relevantnost krivi su što danas svaki šljam misli da ima pravo na stav i mišljenje! Najbolja srpska izreka: "Ja sam te rodila, ja ću te ubiti!" Ako ste u partnerstvu, imaš prava. Ukoliko si radio za honorar, možeš samo da se ljutiš ili sada uživaš u sunovratu brenda! - napisao je na Iksu i Instagramu Stanislav.

Foto: Printskrin

Pozvali smo glavne aktere priče za njihov komentar, ali nam se oni nisu javljali na pozive.

Podsetimo, Kurir je odmah nakon prekida njihove saradnje pisao da je Zakić za svoj angažman imao platu od 3.000 evra, a pevačica je jednom prilikom spomenula Stanislava.

Foto: Privatna Arhiva

- Moj Stanislav. Posao. Ljubav. Zadovoljstvo. Prijateljstvo. Izvodljivo je, samo ako znate - rekla je tada Seka, dok je Stanislav istakao da je sve rekao u objavi na Iksu i da su ostali u odličnim odnosima.

1/9 Vidi galeriju Bivši bliski saradnik udario na Seku Aleksić Foto: Printskrin

- Nakon dve divne godine provedene kao art direktor Seke Aleksić i njenog brenda, doneo sam odluku da se povučem sa ove pozicije. Ove dve godine bile su ispunjene izazovima, ali i nezaboravnim iskustvima. Zahvalan sam Seki Aleksić i timu njenog brenda na prilici da napravim jedan brend i doprinesem razvoju postojećeg. Ponosan sam na sve što smo postigli zajedno, i radujem se što ću te vrednosti nositi sa sobom u budućnost. Ovo nije kraj, već samo novo poglavlje u mom profesionalnom putovanju. Radujem se novim izazovima i mogućnostima koje će mi budućnost doneti. Nadam se da ćemo se nekad ponovo sresti na tom putu. Hvala vam svima na podršci iako nije uvek bilo lako, a pre svega Seki i njenoj porodici što su me prihvatili i dali mi potpunu slobodu - napisao je tada Zakić.

Ostavila ih na cedilu

Aleksićeva je krajem prošle nedelje bila u centru pažnje kad je njen bubnjar objavio status u kojem je napisao:

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

- Menadžer je zakazao svirku u Cirihu kod upitnog gazde u kafani koju je racija već posećivala zbog žurki za vreme pandemije, a koliko sam čuo i zbog neke gudre. U tu kafanu, menadžment (čitaj muž Velja) posla klince muzičare sve zajedno sa Sekanom bez obaveznih radnih dozvola. Tako nas uhapsiše u klubu posle svirke, držali nas četiri dana u pritvoru i zabraniše nam ulazak u Šengen zonu na dve godine. Na kraju nikome ništa, Seka putuje jer ima austrijske papire, bend je ceo izbačen i nije dobio nikakvu naknadu. Svaki pojedinac iz benda je međunarodno osuđen za ilegalnu imigraciju - stajalo je u ovoj objavi.

Foto: Kurir

