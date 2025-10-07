Plače po ceo dan

Zahtevala je da bude prebačena u ženski blok i negodovala što su joj nadležni organi naredili da mora da skine veštačke nokte i da skrati nadograđenu kosu. Šminkanje joj je takođe strogo zabranjeno. Posebno joj je teško palo što je u sobi sa više muškaraca.

- Ova transrodna starleta je poznata na društvenim mrežama, gde ima dosta pratilaca i gde se hvalila skupocenim krpicama koje je dobijala od poznatih ličnosti s kojima je bila u seks-kombinaciji. Ona je napravila veliku grešku što je u stanu u kojem je privodila svoje partnere postavila kamere, zatim snimala odnose s njima i posle ih ucenjivala. I pored poklona koje je dobijala, od tih bogataša tražila je još i automobile, stan, luksuzna putovanja i šoping u svetskim metropolama - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Na korak je bila da to i ostvari, ali su je prijavili nadležnim organima za ozbiljno krivično delo. Sada je u pritvoru i to veoma teško podnosi. Plače po ceo dan i ne zna kada će ova agonija da se završi. Ne može da podnese što je morala da skine veštačke nokte i da prestane da se šminka, a smeta joj i što je u grupnoj sobi, jer ima mnogo zatvorenika, pa nema svoju ćeliju i privatnost. Zbog toga je i tražila da bude prebačena kod žena. Iako je promenila ime i prezime, njoj u dokumentima koje sam vam pokazao stoji da je njen pol muški - priča naš izvor dobro upućen u ovaj slučaj.