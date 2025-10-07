REKETIRANJE JE SKUPO KOŠTALO! Trans starleta očajna jer je u pritvoru morala da skrati kosu i skine nadograđene nokte
Transrodna starleta A. K.(Ime i prezime poznato redakciji) koja je nedavno uhapšena zbog ucene i reketiranja poznatih, teško provodi dane u pritvoru.
Kako Kurir nezvanično saznaje, njoj je određeno zadržavanje u trajanju od 30 dana, a još uvek nije poznato da li će nakon tog perioda biti puštena da se brani sa slobode ili će pritvor biti produžen.
Plače po ceo dan
Zahtevala je da bude prebačena u ženski blok i negodovala što su joj nadležni organi naredili da mora da skine veštačke nokte i da skrati nadograđenu kosu. Šminkanje joj je takođe strogo zabranjeno. Posebno joj je teško palo što je u sobi sa više muškaraca.
- Ova transrodna starleta je poznata na društvenim mrežama, gde ima dosta pratilaca i gde se hvalila skupocenim krpicama koje je dobijala od poznatih ličnosti s kojima je bila u seks-kombinaciji. Ona je napravila veliku grešku što je u stanu u kojem je privodila svoje partnere postavila kamere, zatim snimala odnose s njima i posle ih ucenjivala. I pored poklona koje je dobijala, od tih bogataša tražila je još i automobile, stan, luksuzna putovanja i šoping u svetskim metropolama - kaže naš sagovornik i dodaje:
- Na korak je bila da to i ostvari, ali su je prijavili nadležnim organima za ozbiljno krivično delo. Sada je u pritvoru i to veoma teško podnosi. Plače po ceo dan i ne zna kada će ova agonija da se završi. Ne može da podnese što je morala da skine veštačke nokte i da prestane da se šminka, a smeta joj i što je u grupnoj sobi, jer ima mnogo zatvorenika, pa nema svoju ćeliju i privatnost. Zbog toga je i tražila da bude prebačena kod žena. Iako je promenila ime i prezime, njoj u dokumentima koje sam vam pokazao stoji da je njen pol muški - priča naš izvor dobro upućen u ovaj slučaj.
Napravila sebi problem
Prema njegovim rečima, oba transrodna starleta je opčinjena javnim ličnostima, a naročito ženama koje bave sumnjivim poslovima.
- Napravila je haos jednoj ženi u salonu u Novom Sadu. Njih dve su bile bliske saradnice, a onda su se posvađale na krv i nož. Jedna o drugoj znaju najmračnije tajne i, dok je ona u zatvoru, ta žena je otkrila apsolutno sve kroz šta je prošla i sa njom. Interesantno je i to da je nekoliko dana pred hapšenje ona na društvenim mrežama objavila da joj je nestao laptop, što je bila laž. Policija je sve ispitala i sada se protiv nje vodi ozbiljan postupak. Sve što je zamislila da ostvari nije joj pošlo za rukom, jer javne ličnosti sa kojima je imala tajnu kombinaciju progovorile su u policiji - zaključuje naš izvor.
Visoke kazne
Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa advokatom okrivljene transrodne starlete, ali smo saznali da je promenila pravnog zastupnika.
Prema važećem Krivičnom zakoniku, za delo iznude zaprećena je kazna zatvora od jedne do pet godina, a ukoliko je počinilac pribavio i materijalnu koristi od oštećenog, ta kazna može ići i do osam godina robije.