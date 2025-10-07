"U BLATU SMO DO GUŠE, PODAVIĆEMO SE" Vlade Divac zida zgradu na Voždovcu, a komšije očajne: Sve krije, ugroženo nam je zdravlje, UPAŠĆEMO U RUPU od 3m (FOTO)
Vlade Divac na Voždovcu već neko vreme gradi stambeni kompleks, ali njegove prve komšije nezadovoljne su zbog toga što ne vodi računa o bezbednosti na gradilištu, ali i zato što je gotovo zazidao nekoliko kuća koje se nalaze tik uz košarkaševu buduću zgradu.
Obilazio gradilište
Ekipa Kurira prošle nedelje posetila je ovu lokaciju na poziv suseda. Oni su nam ispričali zbog čega su očajni i s kakvim se problemima sve susreću prethodnih nekoliko meseci. Prema njihovim rečima, radovi na Divčevoj zgradi teku sporo i ko zna kad će biti završeni, a do tada su prinuđeni da sami vode računa i da se organizuju kako bi obezbedili prostor oko gradilišta da neko od njih ili slučajnih pešaka ne bi upao u rupu duboku tri metra.
- Mi smo očajni. Ovde svaki dan niču neke nove zgrade, više nećemo moći da dišemo od prašine i građevinskog materijala. U blatu smo do guše, podavićemo se. Ovu zgradu ovde gradi Vlade Divac. On to krije, ali mi svi to ovde u kraju dobro znamo. Lično sam ga videla kad je skoro dolazio da obiđe radove. Sve kasni, ko zna kad će to biti završeno, a rok je bio do decembra ove godine. Daj bože da se i sledeće to završi. Postalo je neizdržljivo, mnogo sve to ide sporo. O bezbednosti se uopšte i ne vodi računa. Metalnu ogradu postavili su tek kad smo mi to tražili, i to posle petog puta. Zamislite da je neko upao u tu rupu, duboku tri metra! Ma to je provalija! Kad su konačno stavili ogradu, ispod nje je ostala ogromna rupa, pa smo je mi zatvarali čime smo mogli - rekla nam je komšinica Slavica Ž., koja ovde živi više od pola veka, pa nastavlja:
- Ovi ljudi što žive pored, oni će, kad to bude gotovo, biti maltene zazidani. To se vidi i sad. Ovde se nalazi i bazna stanica, to je tek veliki problem. Da sam ja na mestu budućih kupaca, ozbiljno bih razmislila da li bih ovde kupila stan. Mnogo je ovde zračenja i negativne energije. Nas nekoliko se žalilo na ovo, ali još uvek čekamo odgovor. Nikako im zbog zdravlja ne bih preporučila da ovde kupe stan - zaključila je komšinica.
Kao što se može videti na građevinskom planu, u pitanju je zemljište površine 3.064 m2, a buduća zgrada imaće četiri sprata i potkrovlje, kao i podzemni deo od tri nivoa, gde će verovatno biti smešteni podrumi i garaže. Prema rečima upućenih, cena kvadrata na ovoj lokaciji kreće se od 2.500 do 2.800 evra.
Podsetimo, još 2008. godine u medijima se pisalo da Divac namerava da izgradi veliki poslovno-stambeni objekat u kragujevačkom naselju Stara kolonija, u kome je planirano i da izraelska kompanija izgradi tržno-poslovni centar površine 60.000 m2.
Vila, stanovi, bazen...
Tada je ova atraktivna lokacija izlicitirana po ceni od 36.000 evra za ar, a površina objekta koje je Divac planirao da izgradi u Kragujevcu bila je 36.000 m2.
Inače, Vlade i njegova supruga Ana Divac žive na relaciji Srbija-Amerika. Njihova vila u srpskoj prestonici izgleda kao omanji otmen hotel, a oni u svom vlasništvu imaju dva stana u luksuznom rizortu u Crnoj Gori. U okviru kompleksa u kojem imaju stan imaju i bazen, a plaža im je 100 metara od luksuzne građevine.
