Vlade Divac na Voždovcu već neko vreme gradi stambeni kompleks, ali njegove prve komšije nezadovoljne su zbog toga što ne vodi računa o bezbednosti na gradilištu, ali i zato što je gotovo zazidao nekoliko kuća koje se nalaze tik uz košarkaševu buduću zgradu.

Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Obilazio gradilište

Ekipa Kurira prošle nedelje posetila je ovu lokaciju na poziv suseda. Oni su nam ispričali zbog čega su očajni i s kakvim se problemima sve susreću prethodnih nekoliko meseci. Prema njihovim rečima, radovi na Divčevoj zgradi teku sporo i ko zna kad će biti završeni, a do tada su prinuđeni da sami vode računa i da se organizuju kako bi obezbedili prostor oko gradilišta da neko od njih ili slučajnih pešaka ne bi upao u rupu duboku tri metra.

Foto: Kurir

- Mi smo očajni. Ovde svaki dan niču neke nove zgrade, više nećemo moći da dišemo od prašine i građevinskog materijala. U blatu smo do guše, podavićemo se. Ovu zgradu ovde gradi Vlade Divac. On to krije, ali mi svi to ovde u kraju dobro znamo. Lično sam ga videla kad je skoro dolazio da obiđe radove. Sve kasni, ko zna kad će to biti završeno, a rok je bio do decembra ove godine. Daj bože da se i sledeće to završi. Postalo je neizdržljivo, mnogo sve to ide sporo. O bezbednosti se uopšte i ne vodi računa. Metalnu ogradu postavili su tek kad smo mi to tražili, i to posle petog puta. Zamislite da je neko upao u tu rupu, duboku tri metra! Ma to je provalija! Kad su konačno stavili ogradu, ispod nje je ostala ogromna rupa, pa smo je mi zatvarali čime smo mogli - rekla nam je komšinica Slavica Ž., koja ovde živi više od pola veka, pa nastavlja:

- Ovi ljudi što žive pored, oni će, kad to bude gotovo, biti maltene zazidani. To se vidi i sad. Ovde se nalazi i bazna stanica, to je tek veliki problem. Da sam ja na mestu budućih kupaca, ozbiljno bih razmislila da li bih ovde kupila stan. Mnogo je ovde zračenja i negativne energije. Nas nekoliko se žalilo na ovo, ali još uvek čekamo odgovor. Nikako im zbog zdravlja ne bih preporučila da ovde kupe stan - zaključila je komšinica.

Foto: Kurir

Kao što se može videti na građevinskom planu, u pitanju je zemljište površine 3.064 m2, a buduća zgrada imaće četiri sprata i potkrovlje, kao i podzemni deo od tri nivoa, gde će verovatno biti smešteni podrumi i garaže. Prema rečima upućenih, cena kvadrata na ovoj lokaciji kreće se od 2.500 do 2.800 evra.

Podsetimo, još 2008. godine u medijima se pisalo da Divac namerava da izgradi veliki poslovno-stambeni objekat u kragujevačkom naselju Stara kolonija, u kome je planirano i da izraelska kompanija izgradi tržno-poslovni centar površine 60.000 m2.

Vila, stanovi, bazen...

Tada je ova atraktivna lokacija izlicitirana po ceni od 36.000 evra za ar, a površina objekta koje je Divac planirao da izgradi u Kragujevcu bila je 36.000 m2.

Foto: Beta Milan Obradovic, EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Inače, Vlade i njegova supruga Ana Divac žive na relaciji Srbija-Amerika. Njihova vila u srpskoj prestonici izgleda kao omanji otmen hotel, a oni u svom vlasništvu imaju dva stana u luksuznom rizortu u Crnoj Gori. U okviru kompleksa u kojem imaju stan imaju i bazen, a plaža im je 100 metara od luksuzne građevine.

Foto: Kurir

