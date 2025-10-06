Slušaj vest

Kristijan Golubović ima bogatu ljubavnu biografiju. Prema njegovim rečima on je nevinost izgubio u ranom pubertetu, kada je imao dvanaest godina i to sa drugaricom iz odeljenja u koju je bio zaljubljen.

Otvorio dušu

- Imao sam dvanaest godina kad sam izgubio nevinost. To je bilo tačno 9.9. 1992. godine u Kruševačkoj ulici broj 35.Ovako malo je uvatim tu, ljubii smo se tri minuta, nisam znao šta da radim. Ona je bila devojka iz mog razreda. Isto je bila nevina. Bili smo zajedno i to Prevarila je oca i majku da ide kod drugarice da spava. U stvari ona je otišla izašla je kroz prizemnu kuću kroz prozor. Sa mnom je otišla kod tatinog prijatelja, on nas je primio. Tamo, ono, kao klinci ja sam legao, mislim nomalna poza. Normalan s*ks je bio i tako sam izubio nevinost.

Zna šta želi

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović uživa u društvu lepih žena Foto: Pritnscreen/Instagram, Kurir Televizija

Iskusan od malih nogu

Golubović nikada nije krio da je slab na lepe žene, a samo neke od njih promenile su mu život iz korena. Sa mnogima su ga povezivali, a retke su one o kojima je javno govorio. Davnih devedesetih godina javnost ga je upoznala kao žestokog momka sa beogradskog asfalta, dok se u poslednje vreme može videti u ulozi učesnika rijaliti formata.Iako je povezivan sa mnogim ženama iz javnog života, samo neke od njih je javno priznao i govorio o njima.

Sve Kristijanove žene

Danijela Đukić bila je prva supruga Golubovića koja će, kako je sam naveo, zauvek biti jedna od njegovih najvećih ljubavi.

Kristijan i Danijela su 1995. godine dobili sina Lazara, a ljubav je potrajala sve dok Golubović nije završio iza rešetaka. Tada mu je zabranila da vida dete, što je njega veoma pogodilo.Ćerka Željka Ražnatovića Arkana i glumice Ljiljane Mijatović, Anđela Ražnatović, bila je ludo zaljubljena u Kristijana pre 20 godina. Upoznali su se u Grčkoj.Sa dizajnerkom Suzanom Milojković venčao se u paviljonu zatvora Zabela 2006. Nakon dve godine stigla je vest da je Suzana u drugom stanju.Ali kada je Suzana izgubila bebu, upali su u bračne probleme i ubrzo okončali odnos. Zahtev za razvod braka podnela je Suzana, koja je prodala Kristijanov stan na Konjarniku, a kasnije i blindirani auto, nakit i sve dragocenosti.

Problemi u braku

Žena koja je ostavila poseban trag u njegovom životu jeste Ivana Veljković, koja ga je takođe čekala da izađe iz zatvora. Godinama je bila zaljubljena u njega i slala mu pisma dok je bio na robiji, a kada je izašao venčali su se u crkvi.