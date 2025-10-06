Goca Tržan i Radomir Novaković danas uživaju u skladnom braku, a nedavno su proslavili deceniju zajedničkog života.

Raša je, godinu dana nakon što se oženio Gocom, navodno uhvaćen, od strane paparca, sa nepoznatom devojkom, za koju će se kasnije ispostavilo da je učesnica rijalitija Teodora Radoičić. Uprkos dokazima i javnoj prevari, Goca je tad rešila da mu sve oprosti i nastavili su da žive zajedno.

- Uvek bih oprostila, zato što smo živi ljudi. Verujem da nas iskušenja zapravo jačaju i ako im neko podlegne, imam razumevanja, ali ne moram baš da zaboravim - poručila je tada Goca.

Bila u zatvoru

Rašina nekadašnja ljubavnica,Teodora Radojčić, poznatija kao Teodora Balzak, kasnije je postala rijaliti učesnica. Teodora je uhapšena u Beču i osuđena na kaznu od četiri godine zbog dilovanja nedozvoljenih supstanci, a javnosti je postala poznata kada je uhvaćena u sitnim satima sa suprugom Goce Tržan u jednom beogradskom hotelu.

Upala u tešku depresiju

- Bila sam u zatvoru tri godine, od 2020. do 2023. godine. To za šta sam ja optužena i za šta sam osuđena, i za šta sam ja kaznu odslužila, ja takve stvari neke nisam uradila - priča ona i dodaje:

- Bila sam jako loše psihički, ali sam to krila od svih. Mislim da ni ja nisam bila svesna koliko sam loše, dok nisam dobila anoreksiju. Tada sam ošišala kosu. Nije me neki muškarac ošišao, kao što se tada pisalo po novinama. To sam sama uradila. Jako mi je bilo loše, povukla sam se u sebe i nisam se kretala. Upala sam u tešku depresiju i insomija je bila prisutna, to sve ide vezano. Nisam bila svesna šta se dešava. Kada su me vodili u stanicu pitala sam ih da li mogu da uzmem garderobu jer sam samo imala helanke, ispod nisam imala donji veš, međutim oni nisu hteli ništa da ponesu. U zatvoru sam varala dečka - priznala je ona.

