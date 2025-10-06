Pevač Darko Lazić danas slavi krštenje svoje ćerke Srne, koju ima sa suprugom Katarinom.

On jer upravo stigao u restoran kako bi sačekao goste i sve spremio za veselje. Poseban detalj odmah je privukao pažnju svih prisutnih – Darko i njegov sin pojavili su se ukombinovani u crveno-crnim odelima, ostavljajući utisak gde god da su se pojavili.

Ono što nije moglo da prođe neopaženo jesu vidljive rane na Darkovoj glavi, koje su posledica nedavnog udesa. Povrede mu očigledno još nisu potpuno sanirane, ali to ga nije sprečilo da se pojavi nasmejan i raspoložen, zračeći pozitivnom energijom dok prima čestitke od prijatelja i porodice.

1/8 Vidi galeriju Darko Lazić sa sinom na proslavi krštenja ćerke Foto: Boba Nikolić

Porodica Lazić još jednom je pokazala da, uprkos teškim trenucima, slavi život i važne porodične trenutke punim srcem.

Srna je danas u centru pažnje, a tata Darko, ranjen, ali ponosan, šalje jasnu poruku da ga ništa ne može zaustaviti kada su porodica i vera u pitanju.

Izazvao saobraćajku

1/8 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su saobraćajnu nesreću 25. septembra, kada je njihovo vozilo izletelo s puta i prevrnulo se. Iako je udes izgledao zastrašujuće, srećom su oboje prošli bez težih povreda. Nakon ukazane medicinske pomoći, utvrđeno je da je Darko zadobio posekotine na glavi, dok je Katarina prošla s lakšim povredama.