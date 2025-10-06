Darko Lazić danas slavi prvi rođendan svoje mezimice Srne, koju je dobio u braku s Katarinom Lazić.

Proslava ovog posebnog dana okupila je najbliže članove porodice i prijatelje, a sve je odisalo ljubavlju, toplinom i pažljivo osmišljenim detaljima.

Pevač je, zajedno sa sinom Aleksejem, među prvima stigao u svečanu salu, dok je ubrzo za njima pristigla i njegova majka, ponosna baka Branka Lazić. Osmesi i uzbuđenje na njihovim licima svedočili su koliko im ovaj dan znači.

Imali smo priliku da zavirimo u čarobno ukrašenu salu, koja je pretvorena u pravu bajku prirode. Zanimljivo je da su roditelji odlučili da se umesto uobičajenih roze tonova koji se često vezuju za devojčice, odaberu prirodne, zelene nijanse, koje prostoru daju dozu svežine, smirenosti i elegancije.

Poseban šarm celokupnoj dekoraciji daju pažljivo pripremljene posvete, koje se nalaze na svakom tanjiru u obliku malih srna – detalj koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. U neposrednoj blizini mesta predviđenog za fotografisanje sa porodicom i gostima, nalaze se i veće figure srna, koje dodatno pojačavaju bajkoviti utisak prostora.

Upustvo za goste

Devojčica je dobila i prvi poklon- motor.

Stolovi su imali zelene stolnjake, dok je na njima stalo veštačko drvo.

- Hvala vam što ste deo mojih uspomena. Dok ja budem duvala svećice, upali prskalicu i zamisli želju -stajalo je na stolovima.

Izazvao saobraćajku

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su saobraćajnu nesreću 25. septembra, kada je njihovo vozilo izletelo s puta i prevrnulo se. Iako je udes izgledao zastrašujuće, srećom su oboje prošli bez težih povreda. Nakon ukazane medicinske pomoći, utvrđeno je da je Darko zadobio posekotine na glavi, dok je Katarina prošla s lakšim povredama.

