VIKI MILJKOVIĆ PROSLAVLJA PUNOLETSTVO SINA Zavirite u salu najluksuznijeg hotela u Beogradu: Dekoracija ostavlja bez daha, sve zlatno (FOTO)
Muzička zvezda Viki Miljković i njen suprug, istaknuti muzičar Dragan Tašković Taške danas proslavljaju punoletstvo sina Andreja. Oni su organizovali zabavu u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi, a posebna pažnja poklonjena je dekoraciji koja ostavlja bez daha.
Sala hotela pretvorena je u bajkoviti prostor u kojem dominira zlatna boja od stolnjaka, stolica pa sve do escajga, sa aranžmanima od prirodnog cveća u veselim bojama i elegantnim svećnjacima na stolovima.
Ponosni roditelji su se pobrinuli da svaki kutak izgleda besprekorno, a ispred sale postavljen je backdrop sa balonima ispred kojeg će slavljenik pozirati sa gostima.
Viki i Taške su želeli da svom nasledniku prirede proslavu za pamćenje.Sve je osmišljeno do najsitnijeg detalja sa stilom, ukusom i puno emocija.
Viki blista
Viki blista u elegantnoj toaleti, a paru osmeh, koji pokazuje koliko su ponosni na svog sina, ne silazi sa lica.
Slavlje je organizovano na najvišem nivou, uz vrhunsku muziku, raskošnu dekoraciju i brojna poznata lica.
Sve je spremno za slavlje sina Viki Miljković: