Slušaj vest

Muzička zvezda Viki Miljković i njen suprug, istaknuti muzičar Dragan Tašković Taške danas proslavljaju punoletstvo sina Andreja. Oni su organizovali zabavu u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi, a posebna pažnja poklonjena je dekoraciji koja ostavlja bez daha.

Sala hotela pretvorena je u bajkoviti prostor u kojem dominira zlatna boja od stolnjaka, stolica pa sve do escajga, sa aranžmanima od prirodnog cveća u veselim bojama i elegantnim svećnjacima na stolovima.

1/9 Vidi galeriju Dekoracija na punoletstvu sina Viki Miljković Foto: Kurir



Ponosni roditelji su se pobrinuli da svaki kutak izgleda besprekorno, a ispred sale postavljen je backdrop sa balonima ispred kojeg će slavljenik pozirati sa gostima.

Viki i Taške su želeli da svom nasledniku prirede proslavu za pamćenje.Sve je osmišljeno do najsitnijeg detalja sa stilom, ukusom i puno emocija.

Viki blista

Viki blista u elegantnoj toaleti, a paru osmeh, koji pokazuje koliko su ponosni na svog sina, ne silazi sa lica.

1/5 Vidi galeriju Muzička zvezda Viki Miljković i njen suprug, poznati muzičar Dragan Tašković Taške stigli su na slavlje koje su organizovali povodom punoletstva svog sina Andreja Foto: Damir Dervišagić

Slavlje je organizovano na najvišem nivou, uz vrhunsku muziku, raskošnu dekoraciju i brojna poznata lica.

Kurir.rs

Sve je spremno za slavlje sina Viki Miljković: