Muzička zvezda Viki Miljković i njen suprug, poznati muzičar Dragan Tašković Taške stigli su na slavlje koje su organizovali povodom punoletstva svog sina Andreja.

Proslava se održava u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi, a samo po dolasku poznatog para bilo je jasno da će ovo biti veče za pamćenje.

Muzička zvezda Viki Miljković i njen suprug, poznati muzičar Dragan Tašković Taške stigli su na slavlje koje su organizovali povodom punoletstva svog sina Andreja Foto: Damir Dervišagić

Viki blista u elegantnoj toaleti, a paru osmeh, koji pokazuje koliko su ponosni na svog sina, ne silazi sa lica.

Slavlje je organizovano na najvišem nivou, uz vrhunsku muziku, raskošnu dekoraciju i brojna poznata lica.

Dekoracija ostavlja bez daha

Sala hotela pretvorena je u bajkoviti prostor u kojem dominira zlatna boja od stolnjaka, stolica pa sve do escajga, sa aranžmanima od prirodnog cveća u veselim bojama i elegantnim svećnjacima na stolovima.

Dekoracija na punoletstvu sina Viki Miljković Foto: Kurir


Ponosni roditelji su se pobrinuli da svaki kutak izgleda besprekorno, a ispred sale postavljen je backdrop sa balonima ispred kojeg će slavljenik pozirati sa gostima.

